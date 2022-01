Afrique: CAN 2021 / Fousseni Diawara (Mali) - " On a répété les mêmes erreurs comme en 2019 "

interview

Les Aigles du Mali ont été battus par la Guinée-Equatoriale lors des huitièmes de finale de la CAN 2021. La sélection malienne prend la porte à l'issue d'une irrespirable séance de tirs au but. Le sélectionneur adjoint Fousseni Diawara a réagi au sortir de cette désillusion.

Journaliste - Quelle analyse faites-vous de ce match et qu'est-ce qui vous a manqué ce soir ?

Je dirai que j'ai un sentiment d'amertume qui m'anime parce que j'avais le sentiment qu'on maîtrisait ce match et cette équipe ne nous a pas beaucoup mis en danger. On a péché dans la finition encore une fois et c'est là où je suis un peu amer car on a répété les mêmes erreurs comme en 2019 où on avait eu la maîtrise contre la Côte d'Ivoire et on a péché dans la finition. On a eu de grandes opportunités de marquer, c'est un petit peu le reflet de l'autre CAN on a va dire. On a marqué que 3 buts sur penalty et 1 but dans le jeu. Et c'est là où on doit vraiment s'améliorer, il y avait une énorme motivation et très ambitieux dans cette Can, voilà il y a beaucoup de déceptions.

Journaliste - Il y a de la déception Fousseni, mais il y a qu'à même une échéance qui arrive au mois de mars, comment vous vous préparez pour rebondir à l'occasion de cette double confrontation contre la Tunisie ?

Il va falloir la diriger tout simplement cette élimination, c'est ce qu'on s'est dit toute suite à la fin du match, il faut se remobiliser, on a un groupe jeune, talentueux, il va falloir le prouver. Cette double confrontation va être très importante pour les joueurs aussi pour le pays, parce que le plus difficile ça a été de reconquérir ce public qui croit en nous et qui nous a poussé et il y avait une grosse attente. Voilà on n'a pas su donner ce plaisir au peuple malien qui attendait beaucoup de nous pour cette CAN. Maintenant on a 180 minutes pour jouer l'équipe de la Tunisie qui a beaucoup plus d'expérience que nous dans ces barrages de coupe du monde. Donc il y a deux mois pour préparer tout ça et il va falloir être prêt au moment venu.

Journaliste - sachant que les mêmes causes produisent les mêmes effets en terme de jeu, êtes-vous prêt à sacrifier quelques principes de jeu pour être un peu plus pragmatique afin de passer cette étape de la Tunisie qui a plus d'expérience ?

Je ne sais pas s'il faudra les principes de jeu qui ont fait notre réussite notamment pendant les éliminatoires de coupe du monde, Il va falloir gérer les émotions quand il y a des matchs à élimination directe comme ce soir en huitième de finale. C'est là où il faut être costaud mentalement que ce soit avant, pendant le match. Ce groupe a besoin de progresser à ce niveau-là. Maintenant on a vu qu'on était capable de proposer le jeu et on était capable d'avoir une bonne organisation défensive mais il va falloir régler justement les problèmes offensifs qu'on pas su avoir ce soir.