Afrique: Juan Micha Obiang (Guinée Equatoriale) - " Nous jouons tous les matchs avec l'objectif de gagner "

interview

Le sélectionneur du Nzalang Nacional de Guinée Equatoriale Juan Micha Obiang dévoile la recette de son succès contre la pourtant redoutable sélection des Aigles du Mali. Voici sa réaction au terme de la rencontre de mercredi soir à Limbe.

Journaliste - L'on constate que vous avez utilisé une tactique différente de celles du premier tour. Décrivez-nous celle de ce jour.

Nous préparons chaque match différemment. Parce que nous savons que les adversaires que nous allons affronter ont des niveaux différents. De ce fait, la façon dont nous jouons contre la Sierra Leone est différente de la manière dont nous jouons face au Mali, parce que mettons en place des schémas tactiques en fonction de l'adversaire.

Journaliste - Vous êtes qualifié en demi-finale. Pensez-vous qu'il soit possible pour vous de remporter la Coupe ?

J'utilise mes joueurs en fonction de l'équipe que j'ai en face. Dans ce type de tournoi, on prend les matchs les uns après les autres, nous ne avancerons pas à faire des projections que nous ne pouvons atteindre. Alors, premièrement, nous jouons et nous gagnons, et ensuite nous attendons un adversaire encore plus fort. Une fois le match gagné, on se pose la question de savoir quoi faire pour contrer le prochain concurrent. Nous jouons tous les matchs avec pour objectif de gagner, le match d'aujourd'hui était difficile. Alors, nous défendions d'abord, avant d'essayer de marquer. Cela n'a pas été possible aujourd'hui, nous sommes allés aux tirs aux buts, et la chance a tourné en notre faveur. Mais le Mali aurait aussi pu gagner.

Propos recueillis par notre correspondant au Cameroun