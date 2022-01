Afrique: CAN 2021 - Voici le calendrier complet des quarts de finale

On connait le Top 8 de cette CAN 2021 qui se tient au Cameroun. Les matchs se disputeront les 29 et 30 janvier 2022.

Les dernières rencontres des 8e de finale de la 33e CAN se sont disputées hier. On connaît l'ensemble des affiches des quarts de finale de la CAN 2021, avec notamment un choc entre l'Égypte de Mo Salah et le Maroc. Le Cameroun, pays organisateur, affrontera le la Gambie le 29 janvier à 16h GMT au stade Japoma à Douala. Ce sera le dernier de la compétition dans ce stade après la délocalisation de ses autres matchs à Yaoundé à cause d'une pelouse dégradée. Le Burkina Faso, première nation qualifiée affronte la Tunisie.

Les demies auront lieu les 2 et 3 février, tandis que la finale est programmée le 6 février, comme le match pour la troisième place.

Le programme des quarts de finale :

Samedi

Cameroun-Gambie (16h GMT)

Burkina Faso-Tunisie (19h GMT)

Dimanche

Egypte-Maroc (16h GMT)

Sénégal-Guinée équatoriale (19h GMT)