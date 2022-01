Cote d'Ivoire: Protection des consommateurs - La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un laboratoire sûr pour garantir la qualité des produits

Après quelques années de difficultés, le Laboratoire national d'essais, de qualité, de métrologie et d'analyses (Lanema) se porte nettement mieux et peut désormais garantir la protection du consommateur en Côte d'Ivoire. Telle est la principale information qui ressort d'une visite d'étude effectuée, hier, au Laboratoire national d'essais, de qualité, de métrologie et d'analyses (Lanema), par les étudiants de la 57e promotion de l'École nationale d'Administration (ENA).

Selon le Directeur de la Métrologie et des contrôles techniques, Zabo Déza Emmanuel, le Lanema se porte nettement mieux. Il est mieux équipé par rapport aux années précédentes, et dispose ainsi d'une plus grande capacité. " Au niveau des analyses, le Lanema intervient dans la microbiologie et la parasitologie, la chimie alimentaire et industrielle, sur les eaux de consommation et les eaux usées. Le Lanema est présent dans la métrologie, les essais et les contrôles techniques. En outre, il exerce depuis quelques années dans l'aéronautique, la qualité, la formation, la recherche et développement ", a-t-il souligné.

Il a toutefois souhaité que l'État mette l'accent sur le formation du personnel et les équipements. " Nous souhaitons aussi un appui fort de l'État dans le cadre du Plan national de développement (PND) qui permettra d'avoir un certain nombre de structures qui vont conduire les infrastructures de la qualité. En particulier, la structure nationale de métrologie; cela est important. Parce qu'on ne peut pas faire d'industrialisation, si on n'a pas de structures fortes. Si l'instrument de contrôle est défaillant, la suite sera défaillante ", a expliqué Zabo Déza Emmanuel.

Cette visite, à laquelle ont pris part une trentaine d'étudiants issus des trois cycles de la filière "Commerce" de l'ENA, s'inscrit dans le cadre de la formation de ces futurs cadres de l'administration ivoirienne. Elle avait pour but de donner une approche pratique aux cours théoriques reçus, ainsi qu'aux exposés réalisés, de sorte à les préparer pour leurs projets de fin d'études. Les étudiants de l'ENA étaient conduits par le sous-directeur de la Métrologie au ministère du commerce et de l'Industrie, Amon Atsé Sévère.

Créé le 27 juin 1985, le Lanema est un établissement public à caractère industriel et commercial.