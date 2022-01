Afrique: GABON/JAPON - Une table de radiologie numérique pour l'Hôpital spécialisé de Nkembo

La coopération gabono-japonaise suit bien son cours. L'Ambassadeur nippon près le Gabon, SEM Shuji Noguchi, a officiellement inauguré la table de radiologie numérique d'une valeur de 52.000.000fcfa à l'Hôpital spécialisé de Nkembo. C'était ce mercredi 26 janvier 2022 à Libreville, en présence de Yolaine Ntsame Nguéma et Patrice Ontina, respectivement Directrice générale de l'Hôpital spécialisé de Nkembo et Secrétaire général du Ministère gabonais de la Santé.

C'est une table de radiologie flambant neuve que la coopération japonaise a gratifié à l'Hôpital spécialisé de Nkembo au bonheur de sa Directrice générale Yolaine Ntsame Nguéma. Elle a tenu à rappeler que cette action qui s'inscrit dans "Le projet de l'amélioration des équipements de l'hôpital spécialisé de Nkembo dans le cadre du programme de coopération économique dénommée les "dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine" n'est que le prolongement des actions posées par la représentation diplomatique japonaise au sein de l'établissement hospitalier dont elle a la lourde responsabilité.

L'Ambassadeur Shuji Noguchi, quant à lui, a rappelé que ce don d'une valeur de 52.000.000fcfa aura servi pour une meilleure prise en charge des patients, au financement d'une table de radiologie numérique. Ce qui non seulement élimine la nécessité d'importer des films radiographiques et vient de ce fait, répondre à la volonté de cet hôpital spécialisé de s'équiper de matériels plus performants et de répondre au mieux au besoin de la population librevilloise.

Prenant la parole au nom du ministre, Patrice Ontina, Secrétaire général du ministère de la Santé, a lui aussi rappelé que ce don vient s'ajouter à ceux que le Japon a déjà entrepris au sein de l'Hôpital ." Avec cet équipement conçu pour effectuer les diagnostics, cet hôpital n'aura plus recours à l'importation de films radiographiques. Les patients pourront avoir leurs résultats dans les meilleurs délais" précise t-il. Aussi, a t-il demandé au diplomate d'être leur interlocuteur auprès du gouvernement nippon.

Le diplomate japonais espère que l'acquisition de cette table de radiologie contribuera à apporter une analyse rapide des résultats pour une détection précoce d'éventuelles pathologies de santé chez les patients. Les patients qui viendront se faire consulter et accompagneront les médecins dans leur diagnostic. Cette table de radiologie un atout non des moindres dans l'optimisation continue de la qualité de la prise en charge des patients. Ceci, non seulement pour augmenter la qualité des services rendus, mais aussi, en vue d'assurer une bonne renommée à cet établissement hospitalier public.

"Je saisis cette occasion qui m'est donnée pour renouveler le soutien du peuple japonais aux initiatives du gouvernement gabonais visant l'amélioration des prestations médicales et la qualité des soins et services offerts dans les établissements de la santé, qui sont avant toute chose, des lieux de vie" fait-il savoir. Pour SEM Shuji Noguchi, la lutte de l'humanité contre la maladie ne prendra jamais fin, la cas coronavirus en est une des illustrations. Il garde néanmoins espoir que la situation médicale au Gabon continuera de se développer et que grâce à cet équipement, le plus grand nombre possible de vies gabonaises seront sauvées.