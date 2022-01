Congo-Kinshasa: EGCM - Le Général Léon Richard Kasonga insiste sur la sécurité du journaliste

Les états généraux de la communication et médias se poursuivent au centre catholique Nganda dans la commune de Kintambo. Dès le lancement par le Chef de l'Etat, mardi 25 janvier dernier, ce rendez-vous qui vise la refondation de la presse en République Démocratique du Congo aura été très intéressant grâce notamment, à l'intervention du Général Léon Richard Kasonga.

Devant plusieurs personnalités et professionnels de médias à l'hôtel du Fleuve dans la commune de la Gombe, le Porte-parole des Forces Armées de la République Démocratique du Congo a séduit et enrichi l'assistance par un brillant exposé sur la sécurité du journaliste en République Démocratique du Congo. C'était, en effet, une belle opportunité pour tous les professionnels de médias de revisiter les droits leur reconnus tant au niveau national qu'au niveau l'international.

Durant son intervention, le Général Léon Richard a précisé d'emblée que la question de la sécurité du journaliste évoque deux aspects intimement liés : La sécurité des droits du journaliste et la sécurité de la personne du journaliste. Le tout se résume sur la responsabilité. La responsabilité qui impose le respect des lois du pays.

"La pratique journalistique est avant tout un acte de responsabilité", a-t-il rappelé à l'assistance. Comme pour dire autrement que tout journaliste est le premier bouclier de sa vie. Il est appelé à exercer son métier en respectant les règles et la déontologie. Il a indiqué que dans la plupart de cas, des journalistes se distinguent par un excès de zèle qui leur font croire qu'ils possèdent réellement des ailes pour se permettre tout, de faire tout, de toucher à tout et de tout dire. Ce, dans la violation la plus extrême des lois du pays et de l'éthique journalistique. Pour y remédier, il a invité les professionnels de médias à la retenue.

Toutefois, le Général Léon Richard Kasonga a rassuré qu'il existe tout un Arsenal juridique qui protège le métier du journaliste tant sur le plan national que sur le plan international. D'après ses dires, en RDC, cette question de la sécurité du journaliste date d'il y a des décennies. Il a cité plusieurs textes en la matière notamment la Loi organique n°11001 du 19 janvier 2011 portant organisation, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'audiovisuel et de la Communication (Csac); la Constitution du 1er août 1964 en son article 28; la Constitution du 24 juin 1967 en son article 11; la Constitution du 15 août 1974 en ses articles 17 et 19; le Décret du 17 août 1959 en son article 1er; la Constitution de la transition de 2003, l'ordonnance-Loi n°81/011 du 2 avril 1981 relative à la liberté de la presse.

Enfin, sur le plan international, le Porte-parole des FARDC a énuméré plusieurs textes dont la déclaration universelle des droits de l'homme. " Au plan international, il y a la déclaration universelle des droits de l'homme. Deuxièmement, il y a le pacte international relatif au droit des Nations Unies.

Il y a également la charte africaine des droits de l'homme. Hormis les trois textes, il convient de relever aussi d'autres actes qui ont affirmé la liberté de la presse à l'instar de la résolution 2442 du 19 décembre 1968 sur la liberté d'information ", a-t-il indiqué. Il y a lieu de retenir que les états généraux de la communication et médias se poursuivent au centre catholique Nganda à Kinshasa où des professionnels de médias travaillent en commissions pour arriver à mettre sur pied des résolutions à soumettre au Gouvernement en vue d'un nouveau narratif dans le secteur de la presse.