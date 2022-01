Congo-Kinshasa: Udps, " parti politique au pouvoir " au cœur du débat émotif et non constructif

*Quelles leçons tirer de la discussion autour de " Mboka ekufa " et de la tentative manquée de démission du Premier Vice-Président de l'Assemblée nationale ? La qualité du débat de société, à la faveur d'un usage populaire des réseaux sociaux, indique aujourd'hui le niveau de conscience de la population. L'expression libre, un atout majeur dans la croissance de la démocratie, a permis d'épingler les préoccupations des congolais et les orientations majeures de sa classe politique.

Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a été à l'origine de nombreux débats en lançant dans l'opinion publique plusieurs programmes, certains sous forme de promesses : " le déboulonnage du système mafieux ", " sans la paix à l'Est, le mandat du Président est un échec ", " Tshilejelu "... Le développement des 145 territoires et 2023-année du social sont les cadets.

La vision annoncée par le Président de la République dès sa prise de pouvoir manque cruellement de récupérateur et de stratège de la réalisation du but de victoire.

Aucun débat de fond. L'absence criante de profondeur dans les discours éloigne leurs auteurs des réalités des congolais. Les mots sont exploités sans réel souci de la misère et d'autres préoccupations troublantes de la population. En grattant un tout petit peu sur l'impression de vouloir se soucier du peuple, on découvre des monstruosités innommables construites sur l'intérêt personnel et égoïste des politiciens et de leurs griots convaincus de participer à la jouissance du pouvoir par du bruit.

La politique congolaise fait résonner du brouhaha produit par l'absence de valeurs cardinales à défendre, de principes essentiels à respecter par tous et de bien national substantiel à conserver.

Les échanges sont plus des incantations et monologues alimentés par l'invective, l'injure facile, la glorification d'un nom appelé " djalollisme ", l'opposition irrationnelle, la résistance onirique, le sabotage anti-patrie ou la haine gratuite. La communication à l'usage abusif de cuisine du mensonge et de catalyseur des tensions sociales et politiques.

Lorsque les chefs spirituels se mêlent au débat, ils n'apportent pas toujours l'apaisement qu'on peut attendre d'eux. Lorsque ce n'est pas la justification des échecs du régime au pouvoir, c'est des flèches incendiaires sur ce dernier pour aménager le chemin d'un politicien.

L'église au milieu du village est un mythe auquel on a parfois envie de recourir lorsqu'on veut lui donner un rôle de médiateur. Ils interviennent par aventure assez déconcertante pour les ranger sur le banc des ignorants et des personnes de mauvaise foi. En lieu et place d'un marché florissant d'idées susceptibles d'aider à la construction d'une société réfléchie, qui analyse en profondeur ses problèmes et se trouve les mécanismes appropriés de concrétisation des solutions, nous assistons à la floraison de chants à la gloire de certains politiciens. La tradition de la musique congolaise avec l'expression des humeurs et sa litanie de noms s'est incrustée dans l'imaginaire populaire du pouvoir : " 500 Go ", " China Rambo ", " Président élu ", " Tshilombo "... Le plus célèbre : " FATSHI BETON ". La politique congolaise se joue sur les noms et sobriquets de baptême politique des leaders.

Remarquable est la percée de la Kombolisation. La " rupture du système de prédation par la Kombolisation en vue de la renaissance de la République Démocratique du Congo " est prônée par Madame Marie-Josée Ifoku. Elle innove par l'originalité et la pertinence de sa pensée politique. La dame se met sur le diapason des philosophes soucieux d'aller au large de la réflexion, vers les eaux profondes de la pensée sur la société. Elle a engagé le débat intéressant du pourquoi et comment de nos malheurs et du quoi et comment faire pour assurer la construction d'un nouveau et prospère Congo. Admirable.

Une image exécrable de la démocratie est livrée par les réseaux sociaux, les medias traditionnels et quelques prêches politisés des chefs spirituels, auxquels s'ajoutent les parlements debout. L'émotion est au comble et poussée vers des limites incontrôlables, avec la conséquence néfaste et dévastatrice de provoquer des morts, des conflits, le désespoir et la désunion dans la population.

Les congolais n'ont pas la capacité de reconnaitre les acquis du progrès et de les capitaliser. L'opposition radicale voyait en noir tout, des régimes Mobutu et Kabila (I et II) et s'arrangeait, pour les affaiblir, les couper du monde et les diaboliser sans modération. Félix Tshisekedi n'a pas non plus de cadeau à recevoir d'une opposition-résistance, dont les lunettes ne permettent pas de voir le bien fait. Il faut arrêter ça.

Nous ne pouvons construire une nation sans poser les limites à la propension d'anéantissement de l'adversaire politique, sans une culture de la reconnaissance des acquis à conserver pour l'intérêt général et sans une définition claire du bien commun à sauvegarder à tout prix et sans une frontière infranchissable à la liberté politique.

Avec son nouveau nom de " parti au pouvoir ", l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) est dans l'incapacité fonctionnelle d'accompagner le Président de la République sur la voie de la réalisation de sa vision et de la matérialisation de sa volonté politique de sortir le pays du gouffre. Vouloir la Démocratie et le Progrès Social et pouvoir le faire sont si éloignés l'un de l'autre que l'UDPS demeure plus une machine populaire et puissante pour écrouler la dictature que pour construire l'Etat de droit.

Puisque le " parti au pouvoir " est visible seulement dans la recherche des postes d'Etat, les chamailleries de positionnement et la critique du régime Kabila, l'UDPS justifie son absence du pouvoir.

Félix-Antoine Tshisekedi est un commandant seul avec son plan de guerre sans réelles troupes de combat sur le terrain du respect des lois, de la bonne gestion publique, du respect du bien commun, de l'initiative privée et de l'anticipation sur les risques prévisibles. Au pouvoir, on consolide la conquête, on rassure la population, on gère pour assurer la pérennité. On ne se plaint pas avec toutes les armes en mains pour accomplir sa mission.

Comme parti au pouvoir, l'UDPS donne l'impression d'être à la recherche du pouvoir, avec le risque d'imploser lorsqu'elle aura perdu son actuelle position dans les institutions publiques. Lorsqu'on est au pouvoir, on ne le crie pas ; on l'exerce et le légitime en le mettant au service du peuple d'abord.

Ce parti de masse a enrichi la démocratie congolaise avec l'expérience éprouvée de la dictature de la base par la pyramide inversée dans les institutions du parti politique et par celle du parlement debout fonctionnant en parallèle. Il devra lire les signes de temps et faire attention à son avenir en évitant le piège mortel de croire qu'il continue sa fusion magique avec le peuple congolais au temps de la dictature honnie. Déjà la hiérarchie de l'Eglise catholique et les structures officielles de son laïcat, les alliés naturels d'hier de l'UDPS face aux régimes Mobutu et Kabila, chancellent, doutent et titillent le pouvoir en place. Si pour combattre la dictature et gagner la démocratie, le peuple clochardisé pouvait majoritairement porter l'UDPS dans son cœur, il n'est pas évident de garder ce privilège en étant au pouvoir.

Quelques pistes de solutions pour être au pouvoir et garder celui-ci pour le peuple et par le peuple sont pour l'UDPS de :

Sortir de l'opposition interminable à une dictature passée, comme si sa force lui vient indéfiniment d'une position imaginaire face à une dictature.

Refuser toute compromission volontaire ou prévisible dans la médiocrité reprochée aux régimes passés. La rupture avec le FCC de l'ancien Président Joseph Kabila ne doit pas être uniquement institutionnelle ; elle devra surtout concerner l'abandon des mauvaises habitudes du régime passé et le changement dans la manière de gouverner et de servir le peuple.

Faire le tri dans ses rangs pour placer ses meilleurs combattants et écarter les canards boiteux et jouisseurs, au parti et dans les institutions publiques.

Etre le récupérateur et l'amplificateur des programmes du gouvernement à travers des débats constructifs portant sur les préoccupations des congolais et les besoins fondamentaux de l'Etat de droit.

Rechercher la conquête légale du pouvoir économique qui devra soutenir le pouvoir économique

Mobiliser les partenaires économiques, les membres et sympathisants dans le soutien à la réalisation des programmes du Gouvernement. Au lieu de rechercher ou accepter les cadeaux de confort personnel, on devra demander aux partenaires d'investir dans la construction des écoles, des hôpitaux et autres infrastructures dans les milieux pauvres. Une 4×4 donnée en cadeau pour plaire à un dirigeant peut construire un dispensaire. L'argent dépensé par les nouveaux barons du régime pour acheter des maisons à l'étranger peut servir à la construction de petites unités de production économique dans les territoires et soutenir la vision du développement par la base.

Soutenir l'investissement privé stratégiquement orienté vers la réalisation de la vision du Chef de l'Etat.

Mobiliser la jeunesse pour son enrôlement volontaire dans les services de sécurité (armée, police, renseignement).

Mobiliser les jeunes volontaires, aptes à servir dans le service national et à s'investir dans le développement de l'économie verte.

Réaménager le projet de société pour le conformer à la réalité d'un Etat mort à ressusciter de ses cendres, qui dégage encore la fumée de la liquéfaction de la puissance publique, de l'aliénation mentale de la population, de l'immoralité généralisée, de la désunion de la nation et de la précarité de la propriété sur les richesses naturelles. Mboka ekufa : spiritualité inexistante ou improductive, moralité zéro, population désunie, territoire incontrôlé, richesses naturelles aux mains des étrangers, absence de cohésion nationale, divagation politique généralisée.

La présente analyse est aussi un appel à la classe politique, aux véritables intellectuels de notre société et aux usagers des réseaux sociaux de devenir le ferment du débat de société porteur d'espoir. Nous avons besoin de réfléchir sur des solutions à nos problèmes et à la manière pragmatique et réaliste de les mettre en œuvre. Nous ne pouvons grandir comme peuple en demeurant accrochés aux débats et discours stériles et émotifs pour le positionnement des individus et pour nous faire tout le temps peur.

La kombolisation nous plonge dans la perspective d'une réflexion salutaire sur la renaissance du pays, ouvrant le débat sur l'unicité de la nation congolaise par l'appropriation consciente de son passé, par la gestion responsable de son présent et par la préparation intelligente de son avenir.