Afrique: La religion et la conception de dieu en RDC - Une remise en question pour une théologie du développement

*En principe, le peuple congolais aurait dû comprendre ces réalités du dévoiement de sa religiosité, il aurait dû s'attaquer aux côtés nuisibles de sa compréhension du divin et aux pathologies qui détruisent la société tout entière, dans la mentalités de beaucoup de citoyens congolais, dans leurs pratiques de vie comme dans la gouvernance et dans la gestion du pays, il ne s'oriente résolument ni vers le chemin du développement concret, ni vers la Voie de bonnes valeurs visibles, de modernisation des infrastructures de base, ni encore moins dans le rayonnement d'un Congo fort et émergent.

Bien sûr, ils chantent matin, midi et soir à l'église, avec beaucoup de prières qui libèrent de fortes émotions individuelles et collectives, mais ce n'est pas avec cela qu'on construit un pays émergent ou une nation développée.

Plus grave encore, dans beaucoup de tendances religieuses en RDC, le peuple est coupé de ses racines culturelles. Il est complètement aliéné et désorienté.

Dans les quatre coins du pays, il est urgent remettre en question cette conception de croire que Dieu est la réponse à tout, que Dieu est la solution à tous les problèmes, ça c'est une conception spirituelle qui deresponsabilise l'homme congolais et détruit en lui ce que Dieu est censé être selon les grandes traditions religieuses du monde : " la force qui allume le feu de la créativité en chaque homme pour que chaque homme devienne comme Dieu ". C'est-à-dire, un créateur, un inventeur.

Il est temps de finir avec cette logique fétichiste de prière sans fin et de culte interminable avec des nuits de miracles et journées de guérison, chasse aux démons.

Dans la plupart des cas, cela devient une source de manipulation psychologique et toute invention mystificatrice pour " piquer les sous des fidèles ".

Il est important de s'insurger avec force contre cette opération de marchandisation pathologique de Dieu en RDC, malgré le succès énorme des églises dans le pays car ce phénomène tue l'homme congolais dans ses énergies créatrices.

Il importe donc de chercher justement ce qui cloche en profondeur, quand bien même il serait faux de faire croire au monde que toute les communautés religieuses en RDC, sont dans le même moule et s'abreuvent à la même fontaine amère d'une manipulation désastreuse des congolais, de la marchandisation de Dieu et de l'imbécilisation collective des consciences.

Cependant, dans une société qui veut s'élever au plus haut de ses possibilités de l'humanité, Dieu n'est pas une réponse totale et absolue aux questions des hommes, mais une énergie pour rendre les hommes créateurs et organisateurs de leur destinée.

Si l'enjeu de la spiritualité, c'est de changer l'homme et la société, croire en Dieu n'a pas pour lieu d'épanouissement des temples et des églises qui ne sont que des rampes de lancement pour un autre monde possible, mais des dynamiques décisives de transformations sociales que sont l'économie, la politique, la culture et les structures institutionnelles de l'Inter-solidarité porteuse d'un nouveau bonheur communautaire.

Il est temps de faire des églises en RDC, un vecteur des valeurs transcendantales, un cadre de créativité sociétale, un espace de la résurrection de l'homme bien et un moteur du développement social, culturel, économique et politique.