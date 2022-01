Congo-Kinshasa: Ministère de l'Entrepreneuriat, des Petites et Moyennes Entreprises

Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises

Unité Nationale de Coordination

Avis d'Appel d'Offres National (AA0N) relatif à l'acquisition de téléphones mobiles (portables) pour les femmes bénéficiaires de la Formation en Initiative Personnelle (FIP) à Matadi et Kinshasa

AON n°ZR-UCP-PADMPME-261700-GO-RFB

Source de financement : Crédit n°6287-ZR

Date de publication : 27 janvier 2022

Date de clôture : 28 février 2022

Cet avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru sur le site internet de dgmarket en date du 23 août 2019.

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un don de l'Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes entreprises, et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché de l'acquisition de téléphones mobiles (portables) pour les femmes bénéficiaires de la Formation en Initiative Personnelle (FIP) à Matadi et Kinshasa.

Le Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises en sigle PADMPME sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les téléphones mobiles (portables) et leur mise en service par une petite formation sur l'utilisation de certaines applications par exemples : zoom, WhatsApp, etc.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que défini dans le " Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de projet d'investissement (FPI)", édition du 1èr juillet 2016, révisée en novembre 2017 et août 2018 en vertu du Nouveau Cadre des Marchés Publics (NCPM), et les " Lignes Directrices " de la Banque mondiale sur la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les projets financés sur les Prêts de la BIRD, et les crédits et les subventions de l'IDA (datant du 1er juillet 2016), ainsi que les dispositions stipulées dans l'Accord de financement applicables au projet.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises en sigle PADMPME et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 9 heures 00' à 15 heures 00'.

Les exigences en matière de qualifications sont : réalisation avec succès de deux (2) marchés pour des fournitures similaires au cours des cinq (5) années précédentes, disposer d'un chiffre d'affaires moyen au moins égal à 3 fois le montant de l'offre pendant les trois dernières années. Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en français en formulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de 150,00 USD (Dollars américains cent cinquante). La méthode de paiement sera un paiement cash à la caisse du service des finances du Projet contre présentation d'un reçu. Le document d'Appel d'offres sera retiré au service de passation de marchés sur présentation du reçu.

Les offres devront être soumises à l'adresse suivante : Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises, Croisement des avenue Kisangani et Lemarinel n°9-11, 2ème étage de l'Immeuble SOFIDE, Commune de la Gombe, ville de Kinshasa, ci-dessous au plus tard le 28 février 2022 à 11 heures 00'. La soumission des offres par voie électronique n'est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires intéressés à l'adresse mentionnée ci-dessous le 28 février 2022 à 11 heures 30'. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de l'offre originale, pour un montant de 2 500,00 USD (dollars américains deux mille cinq cents) ou toute autre devise convertible.

L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessous est :

A l'attention : Monsieur le Coordonateur National du projet PADMPME

Unité de Coordination du Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises, "UCP/PADMPME"