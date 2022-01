Congo-Kinshasa: Développement durable, protection des forêts et de ses écosystèmes/COMIFAC - Le 3ème Sommet des Etats membres aura lieu à Kinshasa en 2022

Depuis sa création par le Traité du 5 février 2005 signé par dix pays du centre d'Afrique, la Commission des Forêts d'Afrique Centrale, COMIFAC en abrégé, est une organisation sous-régionale détenant un statut spécial, et dont la coordination des décisions des pays membres est orientée dans la gestion durable et écologique des écosystèmes forestiers.

Ayant récemment accepté l'adhésion de l'Angola qui, jusqu'alors, n'était qu'un pays observateur, la COMIFAC compte désormais onze pays. Pour son 3ème Sommet qui doit se tenir en 2022, un grand rendez-vous est donc donné à Kinshasa, capitale de la RD. Congo, qui prépare depuis l'an dernier l'organisation dudit sommet. Et pourtant, l'engrenage coince encore du côté de l'Etat congolais, organisateur de ce forum.

Les enjeux

La COMIFAC étant un organisme sous-régional en vue de la bonne gestion et de la préservation des forêts d'Afrique centrale ainsi que ses écosystèmes, elle veille sur la régulation de l'exploitation forestière, et prend des mesures conséquentes dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, en vue de guérir la planète des meurtrissures lui infligées par des siècles de pollutions.

Avec 200 millions d'hectares de forêts denses et humides, dans leur ensemble, les pays d'Afrique centrale possèdent le deuxième massif forestier tropical au monde (après l'Amazonie), où vivent environ 50% d'espèces animales d'Afrique, ainsi que 20.000 espèces végétales dont le tiers est endémique.

Selon des sources crédibles et proches de la COMIFAC, l'organisation du prochain Sommet à Kinshasa présente quelques difficultés, car l'Etat congolais traine encore les pas dans la solde de ses dettes envers la COMIFAC.

Il est, en effet, important de souligner qu'en Afrique centrale, on y trouve la plus importante forêt au monde, du point de vue de la quantité des tourbières, éléments essentiels, influant sur la capacité d'absorption des gaz à effet de serre ou CO2, qui détruisent aujourd'hui notre atmosphère, occasionnant le réchauffement climatique, dont les conséquences nous sont tristement célèbres : fonte des glaciers en Arctique, montée du niveau des océans, provoquant des tsunamis, des inondations dévastatrices... le dérèglement du climat entrainant d'une part des sécheresses sévères, avec pour conséquences l'extension accélérée de la désertification, l'assèchement de certains lacs, rivières, etc. et, d'autre part, des pluies incessantes et abondantes, emportant des terrains, des habitations, etc. la chaleur et le froid qui atteignent des températures de plus en plus extrêmes...

La terre suffoque, et son équilibre naturel est perturbé. L'Afrique centrale, par la COMIFAC, concentre donc ses efforts dans le développement durable, afin de léguer aux générations futures un monde moins cruel qu'il ne l'est à ce jour. A ce titre, la RD. Congo, possédant à elle seule 62% de forêt tropicale d'Afrique, est premier au sein du continent par la superficie de sa forêt, et premier au rang mondial du point de vue du nombre de tourbières que compte sa forêt. De par ce positionnement naturel, elle revêt ainsi d'énormes responsabilités sur le futur même de l'humanité.

A l'ordre du jour de ce 3ème Sommet à laquelle prendront part les onze pays membres, plusieurs questions basiques, au premier abord, mais vitales pour l'humanité, à savoir : l'application effective du programme mondial des ODD dans les milieux ruraux, où le charbon de bois, le " makala ", reste encore à ce jour la principale source d'énergie, intensifiant de plus en plus l'exploitation des forêts pour répondre aux besoins toujours plus grandissant des ménages, afin d'y apporter la transition énergétique vers les énergies renouvelables, plus écologiques et donc, plus respectueux de l'environnement.

Problématique et perspectives

En somme, la COMIFAC ayant reçu mandat de mener des politiques environnementaux conséquents, elle est financée par les Etats membres à travers des cotisations égalitaires. Et selon nos sources, la RD. Congo n'a plus honoré ses engagements envers la COMIFAC depuis une douzaine d'années, pour une facture avoisinant les 950.000 dollars US, ce qui constitue un obstacle réel.

Cependant, ce 3ème Sommet de la COMIFAC est attendu par tous les pays membres, et a déjà un cahier des charge bien rempli : la présentation officielle de l'Angola comme pays membre à part entière de la COMIFAC (son adhésion ayant été admis depuis peu), la mise à jour du Traité de 2005 en rapport avec les réformes structurelles de la COMIFAC tout en tenant compte des thématiques émergentes, mais aussi et surtout, la mobilisation des fonds annoncés à la COP 26, le Fonds Vert, faisant état d'un financement spécifique s'élevant à 1.5 milliards de dollars US, pour la protection et la gestion durable des espaces forestiers du bassin du Congo, ainsi que 1.7 milliards de dollars US pour les forêts tropicales d'Afrique centrale.

Ces fonds étant annoncés dans le but d'accompagner les communautés rurales dans leurs efforts de protection des forêts, pour la RD. Congo, la mobilisation du Fonds Vert pourra intervenir durablement dans le programme de développement des 145 territoires, lancé par le Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La tenue de ce 3ème Sommet est donc salutaire pour le grand Congo dans sa marche vers l'émergence, et l'Etat congolais doit faire preuve de pragmatisme, surtout que la RD. Congo se retrouve à la tête de la Commission Economique des Etats d'Afrique Central (CEEAC), qui du reste, est composée des mêmes pays que ceux de la COMIFAC.

Pour l'heure, assurer le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables nécessite des financements colossaux, que les Etats membres de la COMIFAC n'ont pas. C'est donc dans ce cadre que les grandes puissances économiques, mais aussi pays pollueurs par leur niveau élevé d'industrialisation, ont pris l'engagement de financer la protection des espaces forestiers, unique espoir de la planète, à travers leurs contributions au Fonds Vert pour le Climat, le FVC en sigle.

Lors des assises de la COP26, les Etats membres ont décidé de faire des forêts tropicales, l'Amazonie et les forêts tropicales d'Afrique centrale, la principale destination de ce fonds. Pour les forêts d'Afrique centrale, ces financements passent impérativement par la COMIFAC. A ce sujet, ce 3ème Sommet sera donc aussi un moyen pour la RD. Congo de négocier une belle enveloppe.

L'injection de ce fonds dans le développement de 145 territoires de la RDC, permettra d'améliorer significativement la qualité de vie dans les milieux ruraux, et ce, à plusieurs échelles dont le désenclavement, l'accès aux énergies propres, la vulgarisation de nouvelles habitudes respectueuses de l'environnement...