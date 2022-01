Afrique: Chef Coutumier de la Collectivité des Walendu Bindi/Ituri - Olivier Peke victime des séquelles de la Présidentielle 2018

La Politique Electorale du FCC, Rassemblement Politique du Chef de l'Etat honoraire Joseph Kabila, lors de la Présidentielle 2018, initialement prévue en 2016 puis tenue après une rallonge de deux ans, continue de faire des victimes jusqu'à nos jours.

Le FCC, groupement politique au pouvoir à l'époque, avait dû implémenter des stratégies et manœuvres politiques ainsi que des attitudes propres à lui permettre d'atteindre ses objectifs de l'époque. Ces manœuvres et stratégies politiques avaient, on s'en doute, généré quelques effets pervers sur des collectivités du pays, sur des larges portions de la population et sur des individus.

On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, dit-on. Leurs retombées douloureuses ont brisé des destins, ont cassé des vies dont celle du jeune Chef Coutumier de la Collectivité des Walendu Bindi, Monsieur Olivier Peke. Il n'est pas le seul. Le Phénomène Kamuina Nsapu dans le Kasaï Central a changé la vie d'une grande partie de la jeunesse de cette partie du pays en un enfer sur terre. Les Enyele dans l'Equateur et les violences de Yumbi sans parler de la résurgence des luttes intercommunautaires en Ituri peuvent être classés dans cette catégorie des évènements.

Et c'est durant la préparation de ces élections de 2016 que le destin du jeune Chef de la Collectivité des Walendu Bindi a basculé, à cause des propositions reçues des Gouverneurs successifs de la nouvelle Province de l'Ituri, chargés de mettre en place et d'appliquer les manœuvres et stratégies politiques décidées par la hiérarchie.

Quels étaient les objectifs du FCC à l'époque ? Ce n'est plus un secret pour personne, il fallait pour le FCC, à défaut d'obtenir un troisième mandat pour son Autorité Morale, de lui accorder une rallonge, la plus longue possible. C'est-ce que les Congolais ont judicieusement appelé "le Glissement".

Pour y arriver, le FCC va créer, sur l'ensemble du territoire national, des foyers de tensions ; d'autres foyers de tensions déjà existant étaient ravivés et des nouveaux créés, des rancœurs ethniques exacerbées sous une indifférence complice de l'Administration et des Forces de Sécurité. Le but poursuivi était de rendre inéluctable le "Glissement", à défaut d'un troisième mandat pour l'Autorité Morale. A Yumbi, au Kasaï, au Katanga des morts ont été enregistrés et des inclinations de sécession jadis enterrées ravivées.

En Ituri, deux foyers de tension existaient déjà. D'abord, entre les Lendu et les Hema du nord. Ce foyer de tension fut abondamment alimenté et il existe jusqu'à ce jour sous la forme de CODECO et de FPIC qui sèment jusqu'à ce jour des morts en Ituri. Il y avait le deuxième foyer de tension dans la collectivité des Walendu Bindi où une insurrection armée sévissait depuis deux décennies.

C'est pour rendre les activités du groupe armé des Walendu Bindi plus nuisibles et plus dangereuses que les deux Gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la Province de l'Ituri avaient approché le Chef Olivier Peke afin de contacter ses frères insurgés pour agir dans ce sens. Faute d'avoir obtenu son adhésion et des résultats probants, il fut suspendu pour des motifs farfelus par le Gouverneur Pene Mbaka à l'époque du FCC et son Successeur Bamanisa, du FCC également qui avait succédé à Pene Mbaka qui, lui aussi, a laissé le Chef dans sa suspension devenue illégale parce qu'ayant depuis cinq ans dépassé les six mois réglementaires en cas de suspension.

Et depuis, toutes ses tentatives pour être réhabilité ont échoué. Sa suspension dure maintenant quatre ans et aucune action judiciaire n'est venue clore son dossier administratif. Un Chef Coutumier, préjudicié à cause des stratégies politiques d'un groupement politique depuis hors des affaires et dont la situation stagne dans un statu quo judiciaire intolérable ne devrait pas exister dans un pays qui aspire à être un Etat de droit. Il importe que le Ministère de l'Intérieur de la République répertorie des cas semblables à celui exposé ci-devant et mette fin à ces imbroglios créés superficiellement.