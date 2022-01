Congo-Kinshasa: Etats généraux de la Communication et Médias - Trois commissions statuent sur les nouvelles dispositions d'avenir de la presse congolaise

*Après le lancement officiel des états généraux de la Communication et Médias, ce mardi 25 janvier 2022, par le Président de la République, place maintenant aux travaux proprement dits qui se sont ouverts ce mercredi 26 janvier 2022 au Centre catholique Nganda à Kinshasa. Plus de 200 participants venus des différents horizons des secteurs des médias et de la communication de l'intérieur et de l'extérieur de la RDC ont répondu présent à ce grand rendez-vous de l'histoire médiatique et communicationnel de la RDC.

Structuration des commissions

Cette deuxième journée a été marquée par la visite du Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. En effet, il a tenu personnellement à se rassurer du bon déroulement des travaux en commission. A cet effet, trois commissions ont été mises en place et chacun de participants a fait son choix : la commission des textes présidée par Gaby Kuba (UNPC), la commission de politique nationale de la communication et de réflexion sur la mise en place du Conseil National de la Presse (CNP), animée par Jean-Marie Kassamba, Patron de Télé50. Et, enfin, de la commission de viabilité des médias dirigée par le Professeur Jean-Chrétien Ekambo (IFASIC).

Particularités des deux dernières commissions

"Ici, il est question de repenser sur la politique nationale de la communication du pays comme le font les autres pays ambitieux. C'est-à-dire mettre en place des stratégies de communication interne et externe qui vendront positivement notre pays à l'étranger. Les participants proposeront par exemple une recommandation qui permettra à ce que le gouvernement sollicite l'accréditation des journalistes de médias publics et autres dans certains pays étrangers pour suivre nos intérêts", a dit le Président de la Commission de Politique Nationale de la Communication, Jean-Marie Kassamba, à l'entame de ses propos aux participants.

Par ailleurs, il a souligné au sujet de la création du Conseil National de la Presse, que sa commission fera des propositions pour permettre à la corporation journalistique de fonctionner correctement.

Pour ce qui est de la commission chargée de la viabilité des médias, elle a été dirigée par le Professeur Jean-Chrétien Ekambo.

En leur sein, ils ont évoqué le fonctionnement des médias selon les normes administratives et techniques en République Démocratique du Congo. Les participants à ces trois commissions ont enrichi leurs échanges par des débats fructueux pour aboutir à des solutions idoines.

Objectif des assises

Les états généraux de la communication et médias, peut-on rappeler, ont pour objectif principal de refonder le secteur de la communication et des médias pour une meilleure défense de la démocratie et de la liberté de la presse et une meilleure communication au service du développement de la RDC.

En présence du Chef de l'Etat, ce mardi 25 janvier 2022, à Fleuve Congo Hôtel, le Porte-parole du Gouvernement Patrick Muyaya expliquait ce qui suit : "Aujourd'hui, les médias ont un même problème et les mêmes défis. Ils souhaitent que l'état intervienne et agisse. Et pour que l'Etat agisse, il doit être guidé. Le premier défi auquel nous faisons face, c'est d'abord l'identification des médias. Si aujourd'hui, nous savons par exemple que toute la presse écrite réunie au sein de l'ANECO a besoin d'une chaîne graphique ".

Et d'ajouter, "D'où, cet intérêt aux états généraux d'avoir à la fin, une forme de boussole pour éclairer la mission du gouvernement. Quel type d'apport que le gouvernement peut accorder à tel ou tel autre média suivant sa spécificité".

Au programme du jour

D'après le programme, la journée du jeudi 27 janvier 2022 prévoit l'adoption des amendements et des recommandations ; la pré-validation des recommandations et amendements en sous-commission et, enfin, la validation des amendements et des recommandations en plénière.

Ces assises vont donc se clôturer, le samedi 30 janvier 2022 à Kinshasa.