Congo-Kinshasa: RENAPEF - Jean Bosco PUNA donne le go de la phase préliminaire de la 12ème/Edition du concours d'orthographe

Le réseau national des professeurs et enseignants de français, RENAPEF en sigle, a procédé, samedi 22 janvier 2022, dans la maison des savoirs, située dans la commune de Kasa-Vubu, au lancement de la phase préliminaire de la 12e Édition du concours d'orthographe à l'intention des élèves de l'école primaire et secondaire.

Organisé en collaboration avec l'ambassade de France, ainsi que d'autres partenaires, ce concours s'adresse aux élèves des classes de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème Années pour les écoles du primaire, et 7ème ainsi que 8ème Années pour les écoles du secondaire.

Cette activité s'inscrit en marge des 9èmes Jeux de la francophonie qui se tiendront en août 2022 à Kinshasa. Celle-ci poursuit comme objectif, la familiarisation des élèves à l'usage correct et usuel du vocabulaire français, aussi d'inculquer aux plus jeunes le goût de la lecture et de resserrer le lien entre les écoles autour de la francophonie.

Ce concours se déroulera en trois étapes : prévue du 24 janvier au 09 Février, la première étape, est réservée pour les phases préliminaires qui se tiendront au niveau des écoles. Alors que la phase finale, est prévue le samedi 12 lors de la deuxième étape, avant de voir la troisième étape, prévue le samedi le 19 mars, consacrée essentiellement à la publication des résultats et remise des prix.

L'annonce de ce calendrier a été faite par Jean-Bosco PUNA, le président du comité d'organisation du RENAPEF, peu avant la tenue d'un atelier autour du thème : " Technique de lecture et d'écriture au primaire et au secondaire ". Une manière de renforcer pédagogiquement des enseignants et professeurs dispensant le cours de français.

Revenant sur la technique de lecture et de phonetisation au primaire ainsi qu'au secondaire, le professeur Jean Jacques KAWAYA estime que la lecture est la base de toutes les connaissances.

Il appelle, par ailleurs, les parents et les enseignants de susciter auprès des jeunes le goût de la lecture qui, selon lui, est un exercice loin d'être facile, mais qui demande tout de même de cultiver le plaisir à le faire.

De son côté, l'inspecteur Jean Bosco Lumengo appelle les enseignants à dégager plus d'énergies afin de stimuler les élèves à la technique de l'écriture et celle de la lecture.

" L'heure est grave, la plupart de nos enfants ne sont plus en mesure de produire correctement une phrase orale ou écrite ", a-t-il affirmé. Et de lui d'ajouter : " Malgré le contexte actuel, nous devons avoir la volonté de redynamiser la narration, le portrait, les genres poétiques de nos enfants ".

Venus nombreux de différentes écoles, les enseignants n'ont pas caché leur satisfaction. "J'ai ajouté un plus dans mes connaissances. Il est important de s'actualiser tout le temps pour bien construire l'avenir de nos enfants. Et j'encourage la continuité de cette initiative, parce que je pense qu'elle peut nous aider à l'actualisation afin de bien construire l'avenir de nos enfants ", a lâché un enseignant. C'est par le partage des nourritures dans une ambiance électrique que cet événement s'est achevé.