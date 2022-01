Maroc: Les jalons d'une conférence de presse

Le document politique est d'une grande importance pour le Parti Il reflète ses conceptions de la société, de l'Etat et de l'opposition

C'est inédit dans l'histoire de l'USFP, les membres du Bureau politique du parti ont organisé une conférence de presse à Rabat à quelques jours de la tenue du XIe Congrès national, en présence des présidents des deux Groupes socialistes au Parlement, ainsi que des présidents et rapporteurs de la Commission politique, de la Commission organisationnelle et de la Commission de la logistique lesquelles commissions sont issues de la Commission préparatoire du XIe Congrès national, avec la présence remarquée de la presse nationale.

Dans son allocution d'ouverture, Abdelhamid Jmahri a souligné que le but de la tenue de cette conférence de presse par la direction du Parti de la Rose qu'est l'institution du Bureau politique, est d'informer l'opinion publique des derniers préparatifs pour la tenue du Congrès national, de clarifier toutes les questions y afférentes qui ont été soulevées, et d'y répondre de façon transparente.

" Il ne fait aucun doute que l'opinion publique aujourd'hui a des questions concernant la ligne politique du parti, sa conception organisationnelle, logistique et d'autres questions qui concernent le XIe Congrès national ", a fait savoir le membre du Bureau politique de l'USFP.

Il a également mis en avant que le Congrès qui se tiendra les 28, 29 et 30 janvier, " n'est pas des éliminatoires de football, mais plutôt un moment démocratique et politique par excellence qui permet à la direction de présenter son bilan et de le soumettre à l'appréciation des congressistes".

Abdelhamid Jmahri a, par ailleurs, conclu que tous les Ittihadi(e)s " se dirigent de manière responsable, avec un horizon ouvert et nourris d'espérance vers le XIe Congrès national ".

Pour sa part, Younes Moujahid, membre du Bureau politique et rapporteur de la Commission politique issue de la Commission préparatoire du XIe Congrès, a passé en revue les grandes lignes du document politique élaboré par ladite commission, lequel constitue, selon lui, "la feuille de route politique de l'USFP pour le prochain mandat".

" Ce document est d'une grande importance pour le parti, car il renferme ses conceptions de la société, de l'Etat et de l'opposition ", a-t-il précisé, affirmant que ce document comprend une analyse de la situation politique et présente un programme d'action en rapport avec les questions sociétales, l'intégrité territoriale, l'économie et le modèle de développement...

Younes Moujahid a affirmé que ce programme a été débattu par les Ittihadi(e)s dans les régions et provinces. " Le débat a été riche en amendements et en propositions, ce qui a permis d'enrichir le document politique", a-t-il mis en exergue. Le membre du Bureau politique a, en outre, conclu que le slogan de l'USFP à l'horizon de ce Congrès dénote de la fidélité à l'histoire du parti, à ses principes et à l'engagement des Ittihadi(e)s à servir le pays et la démocratie et à faire face aux défis extérieurs.

Quant à Mohamed Benabdelkader, autre membre du Bureau politique, il a exposé les principales lignes du document organisationnel élaboré par la Commission organisationnelle.

Pour lui, l'USFP est dans l'obligation de repenser son organisation partisane pour qu'elle soit en harmonie avec les mutations profondes survenues ces dernières années au sein de la société. Il a relevé que le document organisationnel était basé sur le diagnostic et l'identification des dysfonctionnements organisationnels, ajoutant que la Commission préparatoire a établi une plate-forme concernant le nouveau modèle organisationnel. " La mise en place d'un nouveau modèle organisationnel était devenue une nécessité vitale pour suivre le rythme du changement radical de l'engagement politique et des développements numériques", a-t-il soutenu.

Sur le plan logistique, Mohamed Mouhib, membre du Bureau politique du parti, a fait savoir que 12 plateformes numériques ont été mises en place au niveau régional pour tenir le Congrès national en distanciel en raison de la situation épidémique au Maroc. En plus, la plateforme officielle des assises sera basée à Bouznika. En dépit de tout cela, "nous allons travailler comme si nous étions dans la même salle", a-t-il précisé. C'est-àdire que les congressistes dans la région de Laâyoune pourront suivre simultanément ce qui se passe dans la région de Casablanca-Settat. Mohamed Mouhib a révélé que le budget d'organisation du prochain Congrès national ne dépassera pas les 3 millions de dirhams, précisant qu'il se tiendra " sans soutien financier de l'Etat ". " Nous n'obtiendrons pas de soutien public parce que nous avons dépassé le délai légal pour la tenue du Congrès national. Pour cela, nous organisons donc le Congrès avec nos propres moyens financiers ". " Le coût de l'organisation du Congrès dans chaque région est d'environ 100.000 dirhams, puis nous avons des dépenses communes, et le plafond limite que nous atteindrons sera de 3 millions de dirhams. Jusqu'à présent nous avons atteint 2 millions de dirhams ", a-t-il indiqué.

Pour sa part, Jaouad Chafik a souligné que la question du troisième mandat était subsidiaire dans les débats au sein du parti lors des préparatifs pour la tenue du Congrès national. Pourtant, il a mis un bémol en affirmant qu'"après une évaluation collective de ce que notre parti a réalisé récemment, notamment les résultats positifs et honorables lors des échéances électorales, nous avons conclu que tout cela l'a été grâce à la direction actuelle et au travail collectif de tous les Ittihadi(e)s ". Il a en ce sens souligné que le Bureau politique, en tant qu'institution, a décidé de présenter le candidat opportun au poste de Premier secrétaire de l'USFP, "à condition que le Congrès approuve la résolution ouvrant la voie à un troisième mandat à la tête du parti pour la direction actuelle qui a réalisé de bons résultats lors des dernières élections".

A une question se rapportant à l'absence du Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, lors de cette conférence de presse, Jaouad Chafik a souligné qu'elle est justifiée par le fait que le Premier secrétaire de tous les Ittihadi(e)s devrait maintenir la même distance avec tous les candidats au poste de Premier secrétaire du parti. "L'absence de Lachguar lors de la conférence de presse du Bureau politique est une chose normale et nécessaire pour que le Premier secrétaire du parti reste neutre et garde la même distance vis-à-vis de tous les candidats au poste de Premier secrétaire du parti", a-t-il noté, soulignant que "Lachguar est un leader pour tous les Ittihadi(e)s, d'une part, et il n'a pas encore déposé sa candidature pour ce poste, d'autre part". Concernant les actions en justice contre l'USFP, Mustapha Ajjab, membre du Bureau politique, a affirmé que les préparatifs pour la tenue du prochain Congrès de l'USFP se sont déroulés conformément à la loi et aux statuts du parti.

"L'USFP a accumulé une grande expérience politique et organisationnelle, la preuve en est que nous sommes aujourd'hui au XIe Congrès national. Nous n'avons jamais réglé nos différends en recourant à la justice", a-t-il précisé, soulignant que les Ittihadi(e)s sont sereins, car ils ont préparé leur Congrès national conformément à la loi et aux statuts du parti, tout en tenant compte des conditions exceptionnelles imposées par la pandémie du Covid-19. "Nous croyons en l'Etat de droit et nous respectons les décisions de la justice, nous sommes sereins, car nous travaillons dans le cadre de la loi", a-t-il souligné.

Sur un autre sujet, Mustapha Ajjab a affirmé que la première condition pour qu'un militant ait le droit de présenter sa candidature au poste de Premier secrétaire est qu'il soit congressiste au XIe Congrès national. " Si quiconque ne remplit pas cette condition, vous imaginez ce que sera la décision de la Commission de qualification habilitée à valider les candidatures ", a-t-il souligné.

En réponse à une question concernant la non-publication de la liste des congressistes sous prétexte qu'elle comprend des personnes qui ne sont pas Ittihadies, ce membre du Bureau politique a expliqué que l'élection des congressistes s'est déroulée dans des conditions démocratiques et transparentes dans les régions, précisant que le parti n'a jamais publié la liste des congressistes et si l'USFP décide de le faire, il le fera dès qu'elle sera complètement bouclée, indiquant qu'environ 1.300 personnes assisteront en tant que congressistes aux assises nationales.

Répondant à une question se rapportant à la présence d'invités étrangers, Fatiha Saddas et Machij El Karkri ont affirmé que l'USFP a accumulé une grande expérience en matière des relations extérieures, rappelant que l'USFP est membre actif dans plusieurs organisations internationales telles que l'Internationale socialiste et l'Alliance progressiste. Le parti de la Rose entretien également des relations avec tous les partis socialistes et progressistes, notamment dans le monde arabe, en Afrique et en Amérique latine.

Mais, compte tenu des conditions exceptionnelles imposées par la pandémie, il sera procédé à la lecture de messages de félicitations, de solidarité et de vœux de succès envoyés par les partis alliés et des personnalités amies de l'USFP. Et il pourrait y avoir également des interventions d'invités étrangers par visioconférence.

Pour sa part, Abdelhamid Fatihi, membre du Bureau politique et secrétaire général de la Fédération démocratique du travail, a précisé dans son intervention que le document politique accorde une importance particulière à la dimension sociale, précisant que l'USFP est un parti social-démocrate qui défend les valeurs sociale-démocrates telles que l'égalité, la justice sociale, le bien-être des citoyens et le droit à une vie décente. Il a également précisé que l'étape politique actuelle est marquée par la mise en œuvre des projets Royaux concernant la protection sociale et le nouveau modèle de développement. Selon lui, l'USFP est pleinement conscient de sa responsabilité politique de contribuer activement à la mise en œuvre de ces projets, ce qui aura un impact positif sur la vie économique et sociale des Marocains.

Prenant la parole lors de cette conférence de presse, Abderrahim Chahid a réitéré la position des deux Groupes socialistes au Parlement (Chambre des représentants et Chambre des conseillers) appelant le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, à présenter sa candidature au poste de Premier secrétaire lors du XIe Congrès du parti. "Pour préserver les acquis réalisés ainsi que l'unité du parti, nous exhortons Driss Lachguar à revenir sur sa décision auparavant annoncée de ne pas se présenter au poste de Premier secrétaire, et nous l'appelons à se porter candidat lors du prochain Congrès, seul habilité à élire la prochaine direction du parti", souligne-t-on dans un communiqué, tout en mettant en exergue le bilan positif de la direction du parti depuis le Xe Congrès national tenu en 2017, "ce qui a permis à notre parti de réaliser des résultats positifs lors des dernières échéances électorales et de renforcer sa position politique sur la scène nationale".

Par ailleurs, Hanane Rihab, membre du Bureau politique, s'est inscrite en faux contre tous ceux qui véhiculent de fausses informations sur le parti, notamment l'infox liée à la participation de l'USFP au gouvernement d'Abdelilah Benkirane. Elle a souligné qu' "aucun communiqué ou décision du parti n'est publié sans le consensus de tout le Bureau politique du parti, et quiconque prétend le contraire est un menteur et n'a rien à voir avec la morale des Ittihadis ".

Il y a lieu de souligner qu'à l'issue de cette conférence de presse, El Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique, a procédé à la lecture du communiqué de cette instance.

Dans ce texte, les membres du Bureau politique exhortent Driss Lachguar à répondre favorablement aux appels des instances et des militants du parti (dont les membres du Bureau politique eux-mêmes) pour qu'il présente sa candidature lors du prochain Congrès national.