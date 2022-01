Tunisie: Responsables des ressources humaines - A l'épreuve du covid

Face au vent de panique chez les salariés, la hausse de l'absentéisme, la propagation rapide du virus sur les lieux du travail et, parfois, la perte douloureuse d'un collègue, les équipes managériales, les responsables RH et les dirigeants d'entreprise ont dû déployer des efforts énormes pour rassurer, sensibiliser le personnel et, surtout, assurer la continuité de l'activité de l'entreprise où la façon de travailler et de s'organiser aurait définitivement changé.

L'épidémie du coronavirus a aussi chamboulé le monde du travail et l'organisation de l'entreprise. Tout a commencé en mars 2020, lors de la détection des premiers cas de covid-19 et l'instauration du confinement général. Administrations, usines, banques, magasins... les entreprises et les organisations ont été prises de court. De nouveaux défis managériaux se sont alors imposés. Face à l'urgence d'adopter un nouveau mode d'organisation, de communication et même de travail, les responsables Ressources Humaines (RH) ont été appelés alors à faire preuve d'agilité, d'ingéniosité et de flexibilité. Peu après, la situation épidémique a été parfaitement maîtrisée. Mais les risques qu'une nouvelle vague frappe encore plus sévèrement ne se sont jamais dissipés.

Les vagues épidémiques se succédaient et ne cessaient de s'abattre sur le pays. Les entreprises ont dû, alors, gérer cette succession de vagues qui a éreinté et lessivé la population. Face au vent de panique chez les salariés, la hausse de l'absentéisme, la propagation rapide du virus sur les lieux du travail et parfois la perte douloureuse d'un collègue, les équipes managériales, les responsables RH et les dirigeants d'entreprise ont dû déployer des efforts énormes pour rassurer, sensibiliser le personnel et, surtout, assurer la continuité de l'activité de l'entreprise où la façon de travailler et de s'organiser aurait définitivement changé.

Progression de l'absentéisme

Pour braquer les projecteurs sur les nouveaux défis managériaux qui ont émergé suite à l'apparition et à la propagation de l'épidémie covid-19, l'Institut arabe des chefs d'entreprises a, récemment, organisé un débat en ligne dans le cadre de la série des webinaires "90 Min" auquel ont pris part des directeurs RH de différentes entreprises opérant dans divers secteurs pour échanger sur leurs expériences managériales vécues au cours de la crise sanitaire. Ont été présents à ce webinaire, Hamadi Chellouf du Groupe Bonna Tunisie, Mehdi Dellech de RE/MAX Tunisie, Adel Ayari, DRH au Magasin Général, Walid Mofti de la Banque Zitouna, Aziza Mzoughi de l'entreprise Lyance, Rafaa Jemli de la société Assurances Biat, Adnen Boujbel, DRH d'Ennakl Automobile et Nabil Chraïet de QNB.

Exception faite des entreprises du secteur de l'IT qui sont habituées au télétravail bien avant le déclenchement de la crise sanitaire, les intervenants ont souligné que leurs structures ont été confrontées à la hausse de l'absentéisme, ennemi numéro 1 de la productivité. Selon leurs témoignages, le présentéisme a significativement baissé, notamment, lors des pics épidémiques. "Le taux d'absentéisme a quasi doublé par rapport au taux normal d'avant-crise. Aujourd'hui on est à 14%. Le taux de contamination au sein de la banque s'élève désormais à 30%", témoigne Nabil Chraïet, directeur RH de la banque QNB. Les responsables ont affirmé que, dès l'instauration du confinement général en 2020, les entreprises ont mis en place des Plans de Continuité d'activité (PCA) et des protocoles sanitaires afin de mettre en œuvre des mécanismes bien huilés qui garantissent le bon fonctionnement des structures et des unités dans des conditions exceptionnelles liées à la propagation du virus.

Télétravailler, rassurer,communiquer...

Evoquant le télétravail comme un nouveau mode de travail imposé par la crise sanitaire, les intervenants ont mis l'accent sur le vide juridique lié au travail à distance et auquel les managers ont dû avoir recours pour assurer la continuité des activités des entreprises. Ils ont également mentionné les défis logistiques qu'ils ont dû relever dans un laps de temps très court pour passer au télétravail, tels que l'achat d'ordinateurs portables, la mise en place de VPN... Chaque entreprise a, alors, pensé à de nouvelles méthodes de gestion du personnel, en termes de pointage, congés... qui doivent être appropriées au travail à distance.

Par ailleurs, les intervenants ont souligné que l'épidémie a mis sous pression les salariés et a suscité un vent de panique chez eux. Un énorme travail de communication interne a été fourni, pour venir en aide au personnel et le rassurer. A cet effet, les DRH ont multiplié les initiatives et les actions afin de renforcer l'engagement des employés, mais aussi leur sentiment d'appartenance à l'entreprise.

Aujourd'hui, l'épidémie reprend. Les circonstances exceptionnelles perdurent. Le télétravail redevient la norme, les protocoles sanitaires sont toujours de mise, l'absentéisme continue à augmenter par à-coup. Les DRH ont beaucoup appris de cette crise. Ils doivent continuer à relever les nouveaux challenges induits par la propagation de l'épidémie. Beaucoup d'entre eux estiment que désormais le monde du travail est en train de muter. Le mode contractuel devrait changer pour céder la place au freelance.