Congo-Brazzaville: Ministère de la Santé - Du matériel pour renforcer le système d'information sanitaire

Le bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis à la disposition du ministère de la Santé et de la Population, le 26 janvier à Brazzaville, du matériel informatique pour améliorer la gestion des données sanitaires.

Le don du matériel informatique est constitué d'une trentaine d'ordinateurs et accessoires. " Cette contribution renforce les équipements et outils que les staffs au niveau périphérique doivent utiliser pour collecter, traiter et transmettre les informations sanitaires ", a indiqué le représentant de l'OMS au Congo, le Dr Lucien Manga, porteur du don.

Pour le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, ce matériel est arrivé à point nommé. " Il n'est pas facile de faire la collecte, le traitement et la diffusion des données sanitaires manuellement. Le renforcement de la numérisation du processus, grâce au matériel reçu, facilite le travail ", a-t-il fait savoir. Il a précisé que cet équipement est destiné non pas aux individus mais aux structures, notamment les districts sanitaires où la gestion des données pose quelques problèmes.

Il revient à la direction de l'information sanitaire, de l'évaluation et de la recherche, sous l'égide du Dr Auréole Liptia Ndoundou, d'en faire bon usage. Soulignons que cette direction a commencé à acheminer, dans la matinée du 27 janvier, le lot de matériel destiné aux districts sanitaires du Pool, du Kouilou et de Brazzaville. Ceux de la Likouala, la Sangha, la Cuvette, la Cuvette ouest et les Plateaux vont en recevoir dans les prochains jours.

En rappel, la direction de l'information sanitaire, de l'évaluation et de la recherche, a entre autres missions d'intégrer et déployer, à travers le territoire national, le "District health information système" (Dhis-2), un dispositif à révolutionner le système sanitaire du sommet à la base. Il revient aussi à cette direction de valider et paramétrer les supports de collecte et de rapports des hôpitaux généraux et de base dans le Dhis-2. C'est ainsi qu'en novembre dernier, un bulletin national d'information sanitaire a été lancé pour aider les pouvoirs publics, les professionnels de santé et partenaires à la prise de décision en vue d'améliorer l'accès de la population aux soins et services.

Le système national d'information sanitaire demeure un outil indispensable de production des indicateurs pour le suivi, l'évaluation et la planification des interventions en matière de santé. Le représentant de l'OMS, le Dr Lucien Manga, a souligné qu'il ne s'agit là que du premier lot de matériel visant à renforcer ledit système. Un autre lot d'équipements informatiques est attendu dans un avenir proche.