Congo-Brazzaville: Employabilité - Début de la formation des jeunes affectés auprès des maîtres - artisans

Une délégation du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE), conduite par Auxence Léonard Okombi, son coordonnateur, a procédé le 26 janvier au démarrage effectif des formations des jeunes vulnérables âgés de 16 à 24 ans affectés auprès des maîtres artisans à Pointe-Noire. Ce, en présence de Jean-Claude Etoumbakoundou, secrétaire général du département de Pointe-Noire.

La couture, la coiffure, la broderie, la pâtisserie, l'arboriculture, l'aviculture, la cuisine, le service en restaurant, la transformation des produits carnés-laitiers et halieutiques et la transformation des produits végétaux sont les principales filières concernées par le lancement de la formation. La délégation s'est rendue dans l'atelier de coiffure Yvette, à Tchali, dans l'arrondissement 5 Mongo Mpoukou, à la pâtisserie Donadelices située dans le 4e arrondissement Loandjili, à l'Unité de transformation des produits carnés-laitiers-halieutiques au quartier Saint Pierre, à l'unité de transformation des produits végétaux à l'OCH et au site d'Agri Congo où les enfants suivent une formation en aviculture.

La ronde des différents ateliers et unités de production a ravi la délégation qui a constaté l'engouement des jeunes qui, tour à tour, ont remercié le PDCE pour la louable initiative qui dans quelques mois va les éloigner de l'oisiveté. C'est un motif de satisfaction pour la délégation de voir ces formations débutées, pour les maîtres artisans de pouvoir transmettre leur savoir aux jeunes qui auront dorénavant un métier dans les mains. " La formation et l'emploi constituent une priorité du chef de l'Etat et du gouvernement de la République.

Le département de Pointe-Noire ne peut que se réjouir de l'initiative du PDCE que nous allons accompagner. C'est pourquoi nous demandons aux autres jeunes de se faire enrôler auprès du PDCE. L'emploi va régler le problème de chômage des jeunes ", a dit Jean-Claude Etoumbakoundou, sécretaire général du département de Pointe-Noire. " C'est ici pour nous l'occasion de remercier la Banque mondiale qui finance le projet de développement des compétences pour l'employabilité ", a-t-il jouté.

Ce sont au total 2500 jeunes vulnérables dont 1250 à Pointe-Noire et 1250 à Brazzaville qui ont été affectés auprès des maîtres artisans (250 à Brazzaville et 250 à Pointe-Noire). Leur mission consistera à former ces jeunes sur la base des référentiels conçus par le PDCE avec l'appui d'expertise France.

Toutes ces formations sont gratuites et seront dispensées selon l'approche par compétence. La durée de chaque formation variera entre six, neuf et douze mois. Les jeunes bénéficiaires sont ceux qui n'ont pas connu les bancs de l'école ou ceux ayant abandonné les études à l'école primaire ou n'ayant pas atteint le cap de la 4e.

Signalons que les autres filières seront lancées ultérieurement après la distribution des équipements de protection individuelle aux jeunes. Il s'agit des filières mécanique automobile, chaudronnerie, frigoriste en installation domestique, électricité du bâtiment, installateur en équipement sanitaire, maçonnerie, menuisier, alu-verre, menuisier en mobilier -agencement -charpente et couverture, menuisier en ouvrage métalliques, peintre applicateur de revêtement (staff et décoration), élevage porcin et maraichage.