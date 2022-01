Cameroun: Finale nationale Huawei ICT Competition - L'équipementier chinois veut voir le pays vainqueur mon

La finale nationale HUAWEI ICT COMPETITION a livré son verdict. Les lauréats, 10 au total, ont été présentés, vendredi dernier, au cours d'une cérémonie chic et glamour tenu à l'hôtel Hilton de Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun.

Ces derniers ont reçu plusieurs prix offerts et par HUAWEI le géant mondial des télécommunications, et par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Cameroon, sans oublier l'opérateur à capitaux publics CAMTEL, à travers son label BLUE. Les meilleurs enseignants de la compétition 2019 - 2020, ont aussi été primés.

HUAWEI ICT COMPETITION est un concours international organisé chaque année, par l'équipementier chinois HUAWEI. Ce dernier s'effectue dans le cadre de son fabuleux programme de formation HUAWEI ICT ACADEMY. Son objectif à travers le monde, est de dénicher des jeunes talents en TIC, valoriser leur savoir-faire, par le truchement des universités partenaires. Pour ce qui est de l'édition 2021 - 2022 au Cameroun, 30 candidats étaient en lice pour les 10 places à pouvoir. Six des 10 lauréats représenteront le pays pour la finale continentale du 28 février 2022. Il s'agit de : DONGMO TEMFACK Kevin Steve, TALLA FOPA Yassair Abdel et KUETE BERRY Orian dans la spécialité Network Track, et KUATE TCHUMNO Rahoul Junior, NDJE BIHOLONG Evelyne Noëlle et NGOH Noella ATUH, dans la catégorie Cloud Track.

Dans son allocution de circonstance, le nouveau Directeur Général de HUAWEI CAMEROUN, THOMAS ZHANG dont le discours a été délivré par son adjoint, a parlé d'un événement qui " vient ainsi clôturer l'étape nationale de la compétition qui a connu la participation de candidats venant des huit établissements partenaires de la HUAWEI ICT ACADEMY, programme développé par HUAWEI depuis 2008 afin de transmettre son savoir en TIC au maximum d'étudiants dans le monde.".

Huit établissements d'enseignement supérieur constituent actuellement le portefeuille de la formation de HUAWEI ICT ACADEMY au Cameroun. Il s'agit de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Yaoundé I, de l'Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ( SUP'TIC), de l'Institut Africain d'Informatique ( IAI), l'Institut Supérieur de Formation aux Métiers des Télécommunications, de l'Innovation Technologique, de Commerce et de Gestion ( IFTIC- SUP), l'Université de Douala, l'Université de Buea, l'Institut Universitaire de la Côte ( IUC, et le Catholic Institute University of Buea ( CIUB).

MTN Cameroon offre des chèques en de FCFA aux trois meilleurs lauréats. Pour soutenir leurs Etudes.

L'opérateur sud-africain de téléphonie mobile, filiale Cameroun, a rehaussé l'éclat de la cérémonie, avec la remise de chèque et de plusieurs autres matériels informatiques, aux trois meilleurs lauréats. Un chèque de 1 million francs CFA et deux chèques de 500 000 francs CFA, respectivement au 1er, au 2è et au 3ème. La contribution du leader national de la téléphonie mobile traduit sa généreuse volonté à encourager l'éclosion des jeunes talents en TIC, aux côtés de HUAWEI.

Prof. GABSA, Secrétaire Général du Ministère camerounais de l'Enseignement Supérieur

" Ma présence ici comme représentant du Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur à cette cérémonie, est la preuve de l'excellente diplomatie du Cameroun, sous la conduite de Son Excellence Paul BIYA le Président de la République, avec la République Populaire de Chine. [...] Cette initiative est très appréciée par le gouvernement camerounais, parce que HUAWEI travaille à la reconnaissance des talents et des compétences de nos jeunes.

Nous remercions HUAWEI et les partenaires pour tout ce travail qui cadre avec la volonté du Chef de l'État, de digitaliser les universités camerounaises, et de faire du Cameroun un boulevard numérique. Nous espérons occuper la 1ère place à la finale mondiale de HUAWEI ICT COMPETITION [...] Et si nous avons un souhait à exprimer, c'est que HUAWEI étende ses offres de formation en TIC à plus d'universités et autres d'établissement d'enseignement supérieur de notre pays."

Edmonde DJIOKENG TEBOH, Directeur CEMAC Relations Publiques de HUAWEI

"Mieux que l'an dernier, HUAWEI va continuer de former ces étudiants à travers leurs institutions, leurs enseignants, et leur donner le moyen d'assimiler leurs compétences. Nous espérons aussi de ce fait pour le bureau Cameroun de HUAWEI, être fiers du retour de ces étudiants, avec le 1er prix mondial qui viendrait alors témoigner mieux encore, de la qualité des enseignements au Cameroun, et surtout du potentiel de notre pays pour développer son économie numérique [...] Nous avons du potentiel chez nous. Sachons l'apprécier. Nous voyons aujourd'hui des Camerounais qui à l'échelle mondiale, font parler de leur pays par leur intelligence, grace à leur savoir-faire, et grace à ce qu'ils apprennent dans nos universités."

DONGMO TEMFACK Kevin Steve, major de la finale nationale HUAWEI ICT COMPETION

"Depuis la proclamation des résultats, nous avons travaillé ensemble à nous entendre sur un certain nombre de choses à étudier. Et nous allons affiner nos stratégies avec les précieux outils reçus de HUAWEI, de MTN CAMEROON ET de CAMTEL. Je remercie beaucoup HUAWEI CAMEROUN d'avoir organisé ce concours qui révèle les talents cachés dans notre pays. Cela nous met au devant de la scène, et nous apporte de la visibilité tant sur l'espace national qu'international."