Congo-Kinshasa: Attaques des positions FARDC par le M23 - La société civile pour le renfort militaire le long de la frontière RDC-Rwanda

La coordination provinciale de la société civile demande du Nord-Kivu au Président congolais de renforcer la sécurité et la surveillance aux frontières rwando-congolaises.

Cette structure, à travers un communiqué de presse rendu public le mercredi 26 janvier, réagit aux attaques depuis lundi 24 janvier, de présumés M23 dans le territoire de Rutshuru.

" La nuit du 24 au 25 janvier ces ex-M23 ont attaqué les positions des FARDC au niveau de Nyesisi, Ngugo et Kigeri. Là, il y a eu des pertes cotées des FARDC et la population a commencé à se déplacer jusque ce jeudi matin. Nous, on a toujours dit que nos frontières sont poreuses. Et nous observons que nos FARDC jouent seulement à la " défensive " au lieu de faire l'offensive. Donc elles attendent d'être attaquées pour riposter ", a déclaré, le président de la Société civile du Nord-Kivu John Banyene.

Il demande par ailleurs aux FARDC de renforcer leur présence le long des frontières qui séparent les deux pays :

" Nous lançons un cri d'alarme. Nous invitons surtout le Chef de l'Etat qui est commandant suprême et le chef d'Etat-major général de venir au Nord-Kivu parce que, ce n'est pas la première incursion des éléments de M23 voire des RDF (Forces rwandaises de défense). Ils entrent souvent chez-nous comme ils veulent parce que, nos frontières ne sont pas vraiment sécurisées. Raison pour laquelle, nous, on invite le Chef de l'Etat à augmenter les effectifs militaires le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC pour que nous puissions nous rassurer que notre intégrité territoriale soit vraiment protégée ".