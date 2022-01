Afrique: CAN 2021/Carlos Queiroz (Egypte) - " Nous avons joué un grand match "

interview

L'Égypte s'est offerte une place pour les quarts de finales de la CAN 2021 en écartant ce mercredi, la Côte d'Ivoire en huitième de finales après des séances de tirs au buts(5-4). S'adressant à la presse après cette rencontre, Carlos Queiroz a analysé le match de son équipe et s'est réjouit du résultat final.

Journaliste-Quelle es votre réaction après cette qualification au bout des tirs au but?

Nous avons joué un grand match et les fans peuvent être fiers des joueurs. Nous avons mérité de gagner pendant les quatre-vingt-dix minutes, mais la plus grande victoire ce soir, c'est le football. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de sacrifices pour être la meilleure équipe sur le terrain, surtout de la part des joueurs qui sont habiles et qui savent dribbler.

Journaliste-Quelle a été la clé du match selon vous?

La clé de la victoire aujourd'hui est l'engagement des joueurs envers leurs devoirs et leur concentration. Nous avons eu des occasions que nous avons essayé de saisir jusqu'à la séance de tirs au but. Les tirs au but ont été équitables car ils ont donné à l'équipe la victoire qu'elle méritait.

Il y a eu quelques erreurs, mais nous avons joué en équipe, et les joueurs ont respecté tout le plan établi, et donc nous avons mérité de gagner, et je veux féliciter la Côte d'Ivoire pour sa performance également. Je félicite tous les joueurs égyptiens, ils méritent de se qualifier pour le prochain tour.

Journaliste-Comment allez-vous préparer la quart de finale contre le Maroc?

Les gens ne sont pas satisfaits des bonnes performances seulement, ils veulent plus, donc nous devons bien nous préparer pour le Maroc, que nous respectons certainement. Nous participons à un tournoi officiel, pas à un voyage dans le jardin. Il y a une atmosphère difficile que nous devons affronter dans ce tournoi.

Le début a été difficile, surtout avec la défaite contre le Nigeria, mais notre performance se développe progressivement et nous voulons nous préparer maintenant pour le match contre le Maroc. Nous voulons être meilleurs et satisfaire l'ambition des supporters. La pression est une source d'inspiration pour nous, et cela nous donne beaucoup de force pour jouer et faire plaisir aux gens. Si Dieu le veut, nous nous préparons maintenant pour le match du Maroc et nous ne voulons pas nous concentrer sur un autre match à venir jusqu'à ce que nous gagnions le prochain.