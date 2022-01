Afrique: Mission d'observation électorale - Le Réseau, Sécurité et Paix en Afrique plaide la création d'une " police des élections "

Le Réseau, Sécurité et Paix en Afrique, évaluant les territoriales (départementales et municipales) du 23 janvier 2022 au Sénagal, a dévoilé devant la presse ce mardi son rapport. Il s'est félicité de la tenue du scrutin et préconisé quelques recommandations dont la création d'une police des élections chargée de lutter contre la fraude électorale.

Selon sa présidente, Pr Amsatou Sow Sidibé, le réseau a mis en place un dispositif de veille sur la majeure partie du pays. Soucieux d'une plus grande participation politique des femmes, le réseau a mobilisé 50 observatrices déployées pour cette mission de veille se justifie par la volonté de faire participer les femmes au niveau politique. Dans ce cadre, elles ont pu collecter les données sur les scrutins en renseignant des fiches sur l'ouverture, le déroulement et la clôture des opérations électorales.

Le rapport produit à l'issue de la mission fait état de " plusieurs dysfonctionnements à l'ouverture des bureaux de vote, avec la non disponibilité du petit matériel électoral dans certains bureaux de vote ". En outre, le rapport a relevé " des altercations entre militants, une propagande électorale, l'absence d'isoloirs dans certains bureaux de vote ".

Toutefois, dans une proportion de 97% des bureaux de vote visités, " 48% des bureaux de vote observés ont fermé à l'heure et le dépouillement s'est déroulé sans incident dans 83% des BV où la quasi-totalité des membres du bureau de vote ont signé le procès-verbal ". En outre, " dans 93% des bureaux de vote, les enveloppes de dépouillement sont scellées et il a été noté au moins une femme scrutatrice dans 48% des bureaux de vote couverts " par la mission qui a listé quelques recommandations. Elle préconise " l'amélioration du système de déploiement du matériel électoral à temps, la communication concernant la carte électorale, les procédures de vote et l'identification du bureau de vote pour mieux orienter l'électeur ainsi que la formation des membres des bureaux de vote par la Cena et l'administration électorale ".

A l'endroit des partis politiques, la mission plaide le renforcement de l'éducation au vote " des citoyens-électeurs et recommande à l'Etat d'" inscrire dans le code électoral l'interdiction de matériel servant à prendre des photos ou à filmer dans l'isoloir, mettre en place une police des élections chargée de lutter contre la fraude électorale et respecter le Protocole additionnel de la Cedeao sur la révision du code électoral pour une stabilité de la loi électorale ".