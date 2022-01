Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché enregistre des transactions de plus de 2 milliards FCFA ce 26 janvier

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré ce mercredi 26 janvier 2022 des transactions de plus de 2 milliards de FCFA.

En effet au terme de cette séance de cotation, la valeur totale de ces transactions s'est élevée à 2,041 milliards de FCFA contre 244,086 millions de FCFA le mardi 25 janvier. C'est la première fois depuis le début de l'année 2022 que le marché enregistre un tel niveau de transactions. Les investisseurs semblent donc revenir petit à petit. Ce qui dénote leur degré de confiance au marché financier régional.

Du côté des indices, l'embellie est de retour après trois journées de morosité. L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une hausse de 0,34% à 200,22 points contre 199,55 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares), il a aussi enregistré une hausse 0,53% à 151,06 points contre 150,27 points la veille.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions s'est rehaussée de 20,255 milliards de FCFA à 6027,013 milliards de FCFA contre 6006,758 milliards de FCFA précédemment.

En revanche, celle du marché des obligations est toujours dans une dynamique de baisse, passant de 7282,269 milliards de FCFA la veille à 7279,838 milliards de FCFA ce mercredi 26 janvier 2022 (-2,431 milliards).

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,31% à 1 190 FCFA), BOA Sénégal (plus 5,26% à 2 400 FCFA), Sucrivoire Cote d'Ivoire (plus 4,44% à 940 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,09% à 1 780 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 1 960 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 590 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,64% à 6 000 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,28% à 3 850 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque (moins 1,25% à 3 950 FCFA).