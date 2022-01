Cote d'Ivoire: La contribution de l'Église à la formation des nouvelles générations par l'éducation

Gagnoa — La centralité des nouvelles générations et un projet éducatif global qui envisage le développement intégral de la personne. C'est sur cette question, mais surtout sur la contribution de l'Église à la formation des jeunes, dans le cadre d'un projet éducatif global, que se penchent ces jours-ci les évêques de Côte d'Ivoire, réunis pour la 120e Assemblée plénière.

"Pour réussir ce qui nous semble être le défi le plus urgent, l'éducation n'est pas un moyen parmi d'autres, mais le moyen essentiel : pour cela, il faut un projet éducatif bien pensé, conçu et organisé sur des bases solides, sur certaines valeurs", a expliqué " Ignace Bessi Dogbo, Archevêque métropolitain de Korhogo et président de la Conférence des Évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a expliqué dans son discours d'ouverture, reçu par l'Agence Fides.

En ce sens, les Évêques ivoiriens travaillent depuis des mois à la rédaction d'une lettre pastorale sur le thème de l'éducation. Au cours des rencontres organisées dans les différents diocèses, l'objectif est de mieux calibrer la catéchèse pour participer à un projet éducatif qui peut contribuer au renouveau du pays par la formation de nouvelles générations. L'objectif va de pair avec la vision du gouvernement, qui est de promouvoir un système éducatif capable de "former des hommes et des femmes complets et des citoyens respectueux et responsables".

"Le thème de l'éducation, a déclaré Mgr Bessi Dogbo, est un grand défi qui exige une réflexion approfondie sur le modèle de société à construire et sur les moyens de parvenir à une bonne éducation, mais il met aussi en avant la formation intégrale de l'homme".

L'objectif principal de l'assemblée de la Conférence épiscopale, qui se poursuivra jusqu'à dimanche et se terminera par une célébration eucharistique dans la cathédrale, est de revoir le contenu de la catéchèse. Parmi les autres questions examinées par les Évêques, il y a également des questions importantes concernant l'Université de Yamoussoukro. Les évêques ivoiriens feront également le point sur les perspectives du synode sur la synodalité et discuteront du plan pastoral quinquennal 2017-2023 de l'Église.