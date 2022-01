Gabon: Franceville - Pourquoi penser entrepreneuriat avant la fin de ses études ?

La problématique de l'insertion professionnelle des jeunes a pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années. Si des progrès importants et rapides ont été accomplis en termes d'accès à l'éducation de base d'abord puis à l'enseignement supérieur, le modèle de croissance économique de notre pays n'a pas été en mesure de générer des emplois en quantité suffisante pour absorber cette nouvelle génération de jeunes dotés d'un niveau d'éducation plus élevé.

Le poids démographique des jeunes avec un taux de plus de 60% de la population gabonaise, pose ainsi un certain nombre de défis aux dirigeants en termes d'éducation, d'insertion professionnelle, mais aussi plus largement d'insertion sociale et politique.

Le chômage au Gabon frappe principalement les jeunes et n'épargne pas les diplômés. Cela s'illustre par un taux de 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans quel que soit le milieu de résidence (ville ou campagne) et 26% chez les actifs de 25 à 34 ans. Un taux de chômage aussi important (plus d'un jeune sur trois) est une source potentielle de troubles sociaux, et révèle l'urgence d'explorer les possibilités de mise en œuvre d'une croissance plus inclusive que par le passé.

Par ailleurs, les actifs ayant un niveau secondaire 1er cycle général et technique, avec des taux de chômage respectifs de 27% et 24%, sont les plus touchés par le chômage. Parmi ceux ayant un niveau secondaire 2èmecycle, les diplômés des filières techniques (10% de chômage), en sont toutefois moins victimes que ceux ayant reçu une formation générale avec (20% de chômage). Une telle proportion de chômeurs diplômés, même en période de croissance positive, appelle à s'interroger sur l'efficacité du système éducatif national.

C'est dans cette optique que l'association Junior entreprise conseil organise, en partenariat avec l'Hôtel de Ville de Franceville, Radio Mvouna, le Réseau des Entreprises Innovantes du Gabon et le Cabinet M&M Consulting, une série des formations style Master Class en entrepreneuriat pour les élèves et les étudiants.

Cette activité au bonheur de la jeunesse altogovéenne vise un triple objectifs, celui d'amener d'abord les jeunes à s'approprier les valeurs de la culture entrepreneuriale à travers l'entrepreneuriat élève et étudiant aussi bien au sein des lycées et collèges, qu'au sein des grandes écoles supérieures de commerce, d'ingénieries et universités, qu'auprès des entreprises et des pouvoirs publics ensuite, dans l'optique d'apporter leurs réflexions et contributions pour que l'enseignement supérieur au Gabon soit au service de la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois par et pour les jeunes. Enfin, elle a aussi entre autres pour objectif de contribuer à ramener davantage les parents au centre de la formation de leurs enfants et par ricochet de leur avenir.