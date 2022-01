Ile Maurice: Meurtre à Cité La Chaux, Mahébourg - Une dispute entre amis se termine dans un bain de sang

La victime n'aurait pas apprécié que son ami, un marchand de mine et de boulettes, ait pris un jour de congé. Une dispute a éclaté entre les deux hommes et la victime, Vishal Neeladoo, est rentrée chez lui pour revenir avec un couteau. Il a attaqué son ami et ce dernier lui a arraché l'arme des mains et lui a infligé un coup, qui s'est avéré fatal.

L'enquête est menée par la police criminelle de Mahébourg, sous la supervision du DASP Sailesh Omrawoo. Les funérailles du jeune homme se tiendront aujourd'hui, après l'arrivée de sa mère qui se trouve à l'étranger. Vishal Neeladoo a rendu l'âme en début de soirée vendredi. Ce trentenaire, habitant de Cité La Chaux, avait été agressé, quelques heures plus tôt, par Ashley Manikion, 33 ans, un marchand de mine et de boulettes de la localité. Ce dernier, également blessé, s'est rendu à l'hôpital pour des soins et a été autorisé à rentrer chez lui. Il a été arrêté vendredi par les hommes du Field Intelligence Office et de la Criminal Investigation Division de Mahébourg.

Lors d'un premier interrogatoire, le jeune homme, connu dans la localité pour être quelqu'un de calme, est passé aux aveux. Il plaide la légitime défense. Il a été traduit devant la Bail and Remand Court, samedi, et la police a objecté à sa remise en liberté. Ashley Manikion a été reconduit en cellule.

Les deux hommes, qui habitent de Cité La Chaux, sont amis. Ils ont grandi ensemble, mais une banale dispute entre les deux s'est avérée mortelle. Jeudi, Vishal Neeladoo, aussi connu comme Zoulou, s'est présenté devant le commerce d'Ashley Manikion, aux alentours de 21 heures. Ce jour-là, le marchand de mine et boulettes ne travaillait pas.

Zoulou, agacé, lui aurait demandé des explications. Il se serait mis à insulter son ami et la dispute est devenue houleuse. Peu après, les deux hommes sont rentrés chez eux. Au bout de quelques minutes, Vishal Neeladoo, un couteau à la main, s'est présenté au domicile d'Ashley Manikion. "Monn trouve Vishal pe vinn dan direktion Ashley. Monn dir Ashley alle pa vini parski Vishal ena couto dan so lamain. Me Vishal inn franchi lor Ashley, linn donn li enn cou dan so lamain, monn rod separ zot. Ashley inn resi ras couto dan la main Vishal ek linn donn li enn cou dan so la bouss", raconte la tante de la victime, témoin de la scène.

Blessé à la main, Ashley Manikion s'est aussi présenté à l'hôpital, vers 22 h 30, jeudi. Il a expliqué avoir été victime d'une agression. Il a reçu des soins avant de rentrer chez lui. La victime est arrivée une heure plus tard. Saignant abondamment, Vishal Neeladoo est grièvement blessé à la bouche, sa langue et ses lèvres ont été tailladées. L'affaire est référée à la police de l'hôpital et la victime donne le nom de son agresseur. Les médecins lui prodiguent les premiers soins avant de le transférer à l'hôpital Jawaharlall Nehru, à Rose-Belle, où il est admis aux soins intensifs. Ses proches sont informés que son état de santé inspire des inquiétudes, car il a perdu beaucoup de sang.

Vers 18 heures, vendredi, ses proches sont informés que le jeune homme n'a pas survécu. Son corps est transporté à la morgue de l'hôpital pour une autopsie qui attribue son décès à une "asphyxia due to aspiration of stomach content". Les funérailles de Vishal Neeladoo auront lieu ce matin.