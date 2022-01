Ile Maurice: Hôtellerie - Lux affiche des bénéfices nets de Rs 423 M au dernier trimestre 2021

La réouverture complète des frontières à Maurice depuis le 1er octobre dernier aura été financièrement positive pour Lux Island Resorts (LIR). En effet, le groupe hôtelier a affiché des profits après impôt de plus de Rs 400 millions pour le trimestre se terminant au 31 décembre 2021. En 2020 pour la même période, le groupe avait subi des pertes de Rs 190 millions.

Ce début de redressement financier est à mettre sur le compte d'une reprise des arrivées touristiques à Maurice des mois d'octobre et de novembre 2021. Elles ont atteint 120 000, alors que la dépense moyenne par client a augmenté de 20 %.

"Nos hôtels à Maurice étaient pleinement opérationnels au cours du dernier trimestre. Le groupe a enregistré un taux d'occupation de 65 % et un chiffre d'affaires de Rs 1 milliard, soit quatre fois plus comparativement à la période correspondante l'année dernière et 13 % de moins qu'en 2019. Nous avons donc de bonnes raisons d'être satisfaits. Cependant, la situation reste encore très incertaine", explique le CEO, Désiré Elliah.

Toutefois, il souligne qu'il est difficile à ce stade de prévoir le nombre de touristes qui visiteront Maurice au cours des prochains mois. "Les dernières données de plusieurs pays nous incitent mal- gré tout à l'optimisme. Avec le vaccin et le niveau d'immunité atteint, le nombre de cas liés au Covid-19 semble se stabiliser dans plusieurs pays d'Europe, qui est notre principal marché. Cela entraînerait inéluctablement la levée des restrictions de voyage dans ces destinations", poursuit le patron de LIR.

Taux d'occupation

Comme on peut s'y attendre, les hôtels du groupe dans la région ont aussi contribué à cette performance. Ainsi, aux Maldives, Lux South Ari Atoll a enregistré un taux d'occupation de 79 % et engrangé des revenus de Rs 558 millions. Le résultat d'exploitation, qui était de Rs 24 millions il y a un an et de Rs 90 millions en 2019, est passé à Rs 158 millions. Les arrivées sur l'archipel, selon le CEO, continuent de croître, comme le confirment les dernières statistiques des 12 premiers jours de janvier 2022. Elles sont supérieures à 2021 de 53 % et proches de 2019, où le nombre était de 55 000.

Malgré les restrictions de déplacement vers La Réunion, Lux Saint-Gilles a tiré son épingle du jeu avec un taux d'occupation de 79 % grâce à son marché domestique. Son chiffre d'affaires pour le trimestre a augmenté de 48 %, passant de Rs 191 millions en 2020 à Rs 284 millions, soit une croissance de presque 50 %. Le résultat d'exploitation est passé de Rs 2 millions l'an dernier à Rs 43 millions pour le trimestre en cours. Il enregistre, toutefois, une baisse de Rs 28 millions par rapport à 2019.

Par ailleurs, au 31 décembre 2021, les actes de vente de 26 unités - sur les 29 disponibles - ont été signés à Lux Grand-Baie. Quatre villas ont été livrées, et conformément aux normes IFRS, le bénéfice sur ces ventes s'élevant à Rs 154 mil- lions a été enregistré au cours du premier trimestre 2022. Les dépôts sur les autres unités en construction et/ou non livrées au 31 décembre 2021 s'élevant à Rs 570 millions sont présentés comme comptes créditeurs dans les états financiers.

Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'élève à Rs 1,9 milliard, contre Rs 750 millions l'an dernier. Le bénéfice attribuable au groupe était de Rs 423 millions, contre une perte de Rs 191 millions l'an dernier. Pour le semestre clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires a plus que doublé, passant de Rs 1 milliard à Rs 2,6 milliards. Le bénéfice est passé à Rs 100 millions, contre une perte de Rs 556 millions pour le même semestre en 2020.