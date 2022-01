Ile Maurice: Recomptage au n°19 repoussé - Les candidats désapprouvent le choix du 1er février

Un nouveau développement est survenu hier par rapport au recomptage des votes dans la circonscription no 19 (Stanley-Rose-Hill) au scrutin du 7 novembre 2022. La date retenue cette fois est le 1er février 2022. Ce recomptage se déroulera au collège d'État GMD Atchia, à Port-Louis.

L'Acting Master and Registrar de la Cour suprême, Wendy Rangan, a communiqué ce changement du samedi 29 janvier au mardi 1er février aux candidats Jenny Adebiro et Ivan Collendavelloo, ainsi qu'au commissaire électoral et à l'Electoral Supervisory Commission (ESC), lors d'une réunion hier avec les 80 fonctionnaires du judiciaire choisis pour ce nouveau décompte des voix. Wendy Rangan a alors annoncé que la presse n'aurait pas accès à l'enceinte du collège pour le nouvel exercice mais qu'elle pourra assister à la proclamation du résultat, qui sera faite le même jour à l'école Notre-Dame-des-Victoires à Rose-Hill par le Returning Officer Kevin Moorghen.

Jenny Adebiro, du Mouvement militant mauricien, et Ivan Collendavelloo, de l'Alliance Morisien, ne sont pas contents de la décision de l'Acting Master and Registrar de la Cour suprême de repousser la date du recomptage au 1er février. Ivan Collendavelloo a indiqué que ce jour-là est doublement férié et qu'il lui est quasiment impossible de rencontrer ses agents pour superviser le nouveau décompte de voix. La même raison a été avancée par Jenny Adebiro. Le nouveau décompte de voix débutera vers 7 h 30 au collège GMD Atchia. Les bulletins de vote, qui se trouvent actuellement au quartier-général de la Special Mobile Force, seront transférés au collège GMD Atchia sous forte escorte policière pour cet exercice, mardi.