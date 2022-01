Ile Maurice: Affaire Mike Brasse - Son interrogatoire se déroulera "under camera"

Mike Brasse a comparu en cour de Port-Louis, hier matin, sous une accusation de complot et de failing to report to the immigration office on leaving Mauritius. Mais avec qui a-t-il comploté ? C'est ce que tentent de savoir les enquêteurs du CCID. Il sera interrogé demain, jeudi, en présence de son homme de loi, Me Rama Valayden, dont les services ont été retenus par sa mère et son fils. Vendredi, il sera de nouveau entendu par l'ICAC concernant ses biens financiers.

En cour, la police a objecté à sa remise en liberté, soutenant que le suspect peut une nouvelle fois prendre la fuite ou qu'il pourrait manipuler les preuves voire interférer avec les témoins. Il a été reconduit en cellule.

À sa sortie de l'aéroport, il a été cueilli par les enquêteurs du CCID et conduit aux Casernes centrales pour son interrogatoire, mais il a soutenu qu'il était très fatigué.

Selon une source policière, l'interrogatoire de Mike Brasse se déroulera "under camera". Cependant, Rama Valayden indique qu'il n'en a pas encore discuté avec son client. Invité à commenter cette affaire, l'avocat a déclaré : "C'est une poursuite qui cache beaucoup de choses. J'espère que les enquêteurs n'ont pas d'ulterior motive."

Lors de l'émission Menteur, Menteur, on vous avait révélé, documents à l'appui, que c'est la signature de Mario Nobin, alors commissaire de police, qui avait permis à Mike Brasse d'obtenir un nouveau passeport, même s'il était restricted. Cela, en cinq jours. C'est juste après avoir récupéré ce document de voyage que Mike Brasse est parti pour La Réunion sur le bateau Sweet Love Mama. Il a été intercepté le 11 novembre 2016 par la police réunionnaise alors qu'il se trouvait dans le port de Sainte-Rose et 42,2 kilos d'héroïne, d'une valeur d'environ Rs 600 millions, ont été découverts sur le hors-bord. La drogue devait être réexportée vers Maurice.

Mario Nobin avait été arrêté sous une accusation provisoire d'using Office for gratification et complot, après un interrogatoire, le 29 décembre 2020. Il se retrouvera dans des beaux draps s'il s'avère que Mike Brasse avoue qu'il a sollicité son aide pour l'octroi d'un passeport, sans passer par les procédures normales.

Les enquêteurs souhaitent aussi savoir ce que Mario Nobin avait à gagner en permettant à Mike Brasse d'avoir son passeport. L'ex-CP devrait être de nouveau appelé au bureau du CCID dans les prochains jours.