Sénégal: Le ministre de l'Intérieur invité à faire "l'évaluation globale des élections territoriales"

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a invité, mercredi, le ministre de l'Intérieur à faire l'évaluation globale des élections territoriales de dimanche dernier, qui consacrent, pour la première fois, l'élection des maires et présidents de conseil départemental au suffrage universel direct, a-t-on appris de source officielle.

Macky Sall, présidant la réunion hebdomadaire du gouvernement, a invité le ministre de l'Intérieur "à faire l'évaluation globale des élections territoriales" en question, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Il rappelle que "ces élections de proximité" consacrant, "pour la première fois, le choix des maires et présidents de Conseil départemental au suffrage universel direct", "ont été libres et transparentes" et se sont déroulées "dans le calme et la sérénité", a déclaré le président Sall.

Aussi a-t-il salué "la fiabilité de notre système électoral" et félicité l'ensemble des acteurs du processus électoral dont "les électeurs qui se sont mobilisés le jour du scrutin afin de consolider la démocratie sénégalaise et d'approfondir notre politique de décentralisation et de développement territorial".