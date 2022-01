Ile Maurice: Poste-de-Flacq - Deux jeunes électrocutés sur un terrain de l'État

Mardi, les policiers de Flacq ont reçu un appel de leurs collègues basés à l'hôpital Bruno Cheong. Ces derniers les ont informés que deux jeunes ont été électrocutés lundi soir. Ce sont Louis Ricardo Mimi, 27 ans et Videsh Sheonarain, 22 ans, habitant tous deux Poste de Flacq.

Comme ils étaient sévèrement brûlés, ils ont été transférés à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria à Candos. La police n'a pu les interroger pour connaître les circonstances de leur électrocution tant ils étaient en souffrance.

L'express s'est rendu chez la famille Mimi et le père de Louis Ricardo, Jean Mimi, explique que l'état de son fils est grave. "Dépi lindi, linn brilé lor so lipié ek so lamin. D'après ce qui m'a été dit, mon fils a pénétré dans une propriété de l'Etat pour récupérer de vieilles barres de fer mais qu'il a été électrocuté sur place. Il était accompagné ce jour-là."

La belle-sœur de la victime, qui lui a rendu visite à l'hôpital, déclare que Louis Ricardo a subi trois interventions chirurgicales et est recouvert de bandages. "Il a été brûlé au visage, aux pieds et aux mains. Il a pu nous parler mais très peu car il souffrait beaucoup."

Quant à Lovena Sheonarain, la sœur Videsh, le compagnon d'infortune de Louis Ricardo Mimi, elle indique que vers minuit lundi, elle a reçu un appel de son frère. "J'ai été le voir. ll était à Poste-de-Flacq où habite une de nos tantes et où il passe les trois quarts de son temps. Comme son état m'apparaissait grave, je l'ai transporté à l'hôpital Bruno Cheong, à Flacq. Lorsque je l'ai interrogé sur l'origine de ses brûlures, il a répliqué que lui et un ami manipulaient un compteur et ce faisant, ils ont reçu une décharge électrique." Son frère a subi une deuxième intervention chirurgicale hier. Elle espère de tout cœur qu'il soit vite remis sur pied car il est jeune et a tout son avenir pour lui.

Une enquête a été ouverte au poste de police de Flacq pour connaître les circonstances de cette électrocution sur une terre de l'État.