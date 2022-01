Afrique: L'Unesco entend valoriser le nouveau contrat social dès 2022

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a recommandé, le 24 janvier, la mise en place d'un nouveau contrat social pour l'éducation afin que les nations parviennent à travailler ensemble pour un avenir plus durable et stable, selon le site des Nations unies.

L' annonce a été faite à l'occasion de la célébration de la 4e Journée internationale de l'éducation placée sur le thème " Changer de cap, transformer l'éducation ". Selon les Nations unies, l'éducation n'a pas rempli ses missions vis-à-vis des millions d'enfants, de jeunes et adultes. Ces différentes personnes ont davantage été exposées à la pauvreté, à la violence et à l'exploitation.

A en croire ces derniers, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette contreperformance parmi lesquels le déclenchement de la crise sanitaire à coronavirus covid-19, l'utilisation disproportionnée de la technologie et enfin le manque de soutien et de financement des enseignants.

En effet, le rapport " Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation ", préparé par une commission internationale et publié par l'Unesco en 2021, a démontré que la redynamisation du système éducatif est une affaire de tous. Ainsi, au moins trois éléments doivent être mis en musique pour l'atteindre. Il s'agit de faire en sorte que les citoyens de chaque pays, continent et du monde redéfinissent la nature de leur relation. Pour cela, ils doivent mutualiser leurs efforts en vue de lutter contre la désinformation et la division qui gangrènent toutes les sociétés.

Aussi, ces mêmes personnes feraient mieux de revoir leur relation avec la nature ou leur environnement. " L'apprentissage doit inculquer aux élèves les mentalités et les compétences nécessaires pour apprendre à prendre soin de la nature, par le biais de l'éducation au développement durable. ", indique ledit rapport. Et enfin, les humains doivent apprendre à faire un usage équitable de la technologie. Car, la technologie doit être redéfinie afin qu'elle bénéficie à tous et soit au service de tous, à commencer par les plus marginalisés.

Pour sa part, António Guterres, secrétaire général des Nations unies, estime que ce rapport est un jalon important pour une vision de l'éducation qui garantirait la justice, le droit de la personne et la possibilité permettant de mieux répondre aux défis émergents et aux intérêts des futures générations.

Créée en novembre 1945, l'Unesco est une institution spécialisée internationale de l'Organisation des Nations unies qui contribue au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations.