Congo-Kinshasa: Ituri - La MONUSCO poursuit ses escortes de convois sur le tronçon Komanda-Bwanasura

communiqué de presse

Dans le cadre de son appui à l'amélioration de la situation sécuritaire et de la protection des civils, la MONUSCO poursuit son opération de sécurisation des convois de véhicules de transports en commun et de marchandises en Ituri.

Et principalement dans le territoire d'Irumu où les rebelles des ADF tendent fréquemment des embuscades aux usagers de la route nationale 4 entre Bunia et Luna, à la limite avec le Nord-Kivu voisin, et où une trentaine de véhicules civils ont été incendiés en 2021 par ces rebelles.

Depuis juillet 2021, seuls ou avec des militaires de l'armée congolaise (FARDC), les casques bleus de la MONUSCO ont escorté des milliers de véhicules civils entre Komanda et Bwanasura-Luna à raison de trois escortes par semaine. Sans ces escortes, Bunia et certaines grandes agglomérations du Nord-Kivu et de l'Ituri seraient asphyxiées. La suspension (même temporaire) du trafic sur cette route d'importance capitale et l'insécurité dans la zone ont souvent été à l'origine de la hausse du prix des denrées de première nécessité sur les marchés locaux. En collaboration avec les FARDC, ce programme d'escorte des convois de véhicules civils a été mis en place. Les automobilistes apprécient et, au-delà de l'aspect purement sécuritaire, certains apprécient particulièrement " la gentillesse de ces casques bleus kenyans qui nous viennent en aide en cas de panne ou de crevaison ".

" Nous remercions l'escorte de véhicules de Komanda à Luna, la MONUSCO et les FARDC collaborent bien pour nous escorte. La MONUSCO est devant, nous les chauffeurs au milieu et les FARDC derrière. Nous demandons à la MONUSCO de continuer son travail. Avant, nous passions deux ou trois semaines à Komanda avant d'emprunter cette route. Aujourd'hui, il y a un convoi chaque jour de Komanda à Luna ", se félicite un automobiliste rencontré ce matin au parking à Bunia et qui a fait partie du convoi escorté lundi 24 janvier par des casques bleus de la MONUSCO.

Un autre confirme : " Nous apprécions beaucoup le travail de la MONUSCO, ils ne nous laissent jamais en route et, si un véhicule a une panne, ils sont près à vous attendre et même à vous aider à réparer le véhicule pour que vous puissiez repartir en toute sécurité. Ils sont devant et les FARDC derrière, s'il y a un problème devant, ils sont là, lourdement armés. Notre souhait est que la MONUSCO puisse continuer à sécuriser cette route où il y a des positions de rebelles ; il faut qu'ils soient partout pour sécuriser la route afin que nous puissions passer librement et sans problème comme avant. Nous félicitons la MONUSCO et les FARDC pour leur travail et nous leur disons : courage ".

Les populations locales saluent elles aussi les efforts de la MONUSCO pour sécuriser le trafic sur cette route numéro 4. Celles de Komanda, à 75 km au sud-ouest de Bunia dans le territoire d'Irumu, l'ont redit mercredi 26 janvier au cours d'une rencontre de sécurité entre la MONUSCO, des acteurs locaux de la protection des civils, des chefs traditionnels, des représentants des forces de sécurité et des membres de la société civile. Pour atténuer l'impact de la présence des miliciens dans cette zone, les participants ont demandé à la MONUSCO d'augmenter ses patrouilles le long des routes Komanda - Luna et Komanda - Marabo.