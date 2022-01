Gabon: Le Ministre de la Santé à la présentation des résultats de l'enquête séroépidémiologie du SARS-CoV-2

Libreville, le 27 janvier 2022 - Le Ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a pris part, le mercredi 26 janvier 2022, à la cérémonie de, en présence du Dr. Magaran Monzon Bakayoko, Représentant résident de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Pr. Romain Tchoua, Responsable de la Coordination technique du Copil-Coronavirus.

L'objectif recherché par les autorités sanitaires était d'évaluer la séroprévalence du SARS-CoV-2 dans la population générale afin d'en déterminer le niveau au sein de la population gabonaise.

Avec l'appui technique et financier de l'OMS, cette enquête a été réalisé par le Laboratoire national de Santé Publique (LNSP) pour la commune de Libreville et la province du Woleu-Ntem ; le Laboratoire du CHU mère-enfant fondation Jeanne Ebori pour la commune d'Akanda et la province de l'Ogooué-maritime ;le Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville (CIRMF) pour les provinces du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Ivindo et de l'Ogooué-lolo ; le Centre de recherche médicale de Lambaréné (CERMEL) pour les provinces du Moyen-Ogooué, de la Ngounié et de la Nyanga ; le Département de Bactériologie et virologie de l'Université des Sciences de la Santé pour la commune d'Owendo et les départements du Komo-Mondah et du Komo-Kango.

Les données obtenues au cours de cette l'enquête ont été l'occasion pour le Ministre de saluer l'expertise locale et l'appui constant de l'OMS dans la riposte contre la Covid-19 en particulier et l'amélioration du système de santé en général. Se situant parmi les rares pays de l'Afrique subsaharienne à disposer des données fiables en matière de prévalence su SARS-COV-2, les résultats de cette enquête constituent une preuve supplémentaire de l'engagement et de l'implication personnelle du Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba à mieux protéger la population de cette pandémie.