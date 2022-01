Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte hausse de l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse

L'indice des 10 valeurs phares, (le BRVM 10) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré ce jeudi 27 janvier 2022 une forte hausse de plus de 1% au terme de la séance de cotation.

Cet indice a, en effet, enregistré une hausse de1,22% à 152,90 points contre 151,06 points la veille. De son côté, l'indice composite a enregistré une hausse de 0,52% à 201,27 points contre 200,22 points précédemment.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 2,334 milliards de FCFA contre 2,041 milliards de FCFA la veille.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions s'est rehaussée de 31,696 milliards de FCFA à 6058,709 milliards de FCFA contre 6027,013 milliards de FCFA précédemment.

En revanche, celle du marché des obligations est toujours en baisse de 10,969 milliards, à 7268,869milliards de FCFA contre 7279,838 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 1 200 FCFA), ETI Togo (plus 5,56% à 19 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,19% à 4 050 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 4,21% à 2 350 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,11% à 5 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BICICI Côte d'Ivoire (moins 4,84% à 6 100 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,20% à 1 140 FCFA), Sucrivoire Cote d'Ivoire (moins 3,72% à 905 FCFA), BOA Mali (moins 2,76% à 1 410 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 2,56% à 3 990 FCFA).