Sénégal: Elections territoriales - Le maire sortant Abdoulaye Thimbo réélu à la Ville de Pikine

La ville de Pikine est finalement remportée par la coalition Bby dont le candidat était le maire sortant Abdoulaye Thimbo. La coalition au pouvoir devance son la coalition Wallu Sénégal de 1906 voix et remporte les élections territoriales du 23 janvier dernier.

A l'issue du décompte des suffrages auprès de la Commission départementale de recensement des votes, Bby a récolté 48 242 voix et devient vainqueur des élections et de la liste majoritaire. Elle est suivie par la coalition Wallu Sénégal qui, elle, a eu 46 336 voix. C'est la coalition Gueum Sa Bop dirigée par l'ancien maire Daour Niang Ndiaye qui arrive en troisième position avec un nombre de 27 444 voix. Elle est suivie de la coalition And defar Sa Gokh qui a obtenu 11 293 voix. Arrive ensuite Rewum Ngor qui totalise 11 602 voix, devant la coalition Samm Jikko Yi ( 3ème voix) qui se retrouve avec 2 868 voix.

Au niveau des communes de Pikine, c'est la coalition Bby qui en a remporté 5, à savoir Djeddah Thiaroye Kao, Dalifort, Pikine Nord, Pikine-est et Mbao. Arrive ensuite la coalition Yaw qui a gagné les 4 communes suivantes : Thiaroye-sur-mer, Diamaguène-Sicap Mbao, Tivaouane-Diacksao et Pikine-Ouest. La coalition And defar Sa Gokh a remporté la commune de Thiaroye Gare, avec comme candidat vainqueur un jeune responsable de l'Apr. Idem à Guinaw Rail où Valdiodio Ndiaye plus connu sous le surnom Waly Ndiaye a gagné la commune mais sous la bannière de la coalition citoyenne Buntu bi.