Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-indienne/ Sailas Thangal (ambassadeur de l'Inde) - "Nous voulons élargir et renforcer notre partenariat "

L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Sailas Thangal a salué, mercredi 26 janvier 2022, à sa résidence de Riviera Golf, l'excellente relation qui existe entre son pays et la Côte d'Ivoire.

Le 26 janvier est un jour spécial pour de la République de l'Inde. En cela, l'ambassade de l'Inde et la communauté indienne en Côte d'Ivoire ont célébré les 75 ans de l'indépendance de leur pays. Un moment de réjouissance. Et de la célébration de la souveraineté et des réalisations de l'Inde. C'était le mercredi 26 janvier 2022 à la Résidence de l'Inde en Côte d'Ivoire.

En présence du Premier ministre, Patrick Achi, de plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Sailas Thanga, a réaffirmée la volonté de son pays de renforcer la coopération entre les deux pays. " Il existe une forte volonté, tant au niveau de notre peuples que de nos dirigeants, de renforcer et élargir ce partenariat ", a rassuré l'ambassadeur. Et de promettre: " Nous efforcerons de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement ainsi que le peuple de Côte d'Ivoire, afin de renforcer nos relations dans les années à venir ", ajoutant que dans cette perspective et pour atteindre cet objectif, la diaspora indienne en Côte d'Ivoire à un rôle important à jouer, notamment celui de pont pour une consolidation de l'amitié entre les deux pays.

A en croire l'ambassadeur, l'Inde attache une grande importance à son partenariat avec la Côte d'Ivoire. " Sur ce partenariat et sur les liens commerciaux bilatéraux entre les deux pays, la distance géographique n'a pas d'incidence ", s'est voulu rassurant. En démontre les échanges bilatéraux qui ont dépassé le milliard de dollars US à ce jour. " En ce qui concerne la coopération intergouvernementale, nos projets bilatéraux pour le développement financés par le gouvernement indien s'élèvent à plus de 500 millions de dollars US ", a-t-il indiqué.

En dépit de la crise sanitaire, l'ambassade avec le soutien du gouvernement ivoirien et la communauté indienne, a mené une série d'actions visant à aider ses ressortissants ainsi que les ivoiriens. En cela, le diplomate indien de remercier le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et le Premier, Patrick Achi pour leur soutien et leur coopération en faveur des efforts consentis pour aider les hôpitaux ivoiriens à travers des dons de médicaments. Non sans manquer de remercier la communauté indienne en Côte d'Ivoire pour sa contribution. "Votre capacité à vous rassembler et à conjuguer vos efforts pour vous entraider et vous soutenir mutuellement est vraiment remarquable et important ", a-t-il reconnu.