Maroc: Casablanca/INDH - Projets à Ain Chock pour promouvoir l'excellence scolaire et la pratique du sport

Casablanca — L'initiative nationale de développement humain (INDH) a poursuivi, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir l'excellence scolaire et la pratique du sport et à lutter contre le décrochage scolaire, ses actions concrétisées par la réalisation de différents projets couvrant les domaines social, éducatif et sportif au profit des élèves issus de zones défavorisées.

Au niveau de la préfecture d'arrondissement de Ain Chock à Casablanca, l'INDH a réalisé, en droite ligne avec le programme Impulsion du capital humain des générations montantes, nombre de projets dans les domaines sportif, social et éducatif. Il s'agit notamment de l'aménagement d'un terrain sportif de proximité, la mise en place de programmes de soutien scolaire et l'aménagement et l'équipement de salles dédiées à l'enseignement préscolaire au profit des enfants issus de familles démunies.

S'agissant du terrain de proximité, M. Mohamed Tamer, président de la section provinciale de la fédération nationale des associations des parents et tuteurs d'élèves dans la préfecture d'arrondissement de Ain Chock (initiatrice du projet) a souligné que cette infrastructure sportive, réalisée au lycée qualifiant Ibn Zaidoun avec une enveloppe budgétaire de près de 2 millions de dirhams, vise à contribuer à la généralisation et la promotion du sport en mettant à la disposition des élèves de l'établissement un lieu sûr et équipé pour la pratique du sport.

Dans une déclaration à la MAP, il a relevé que les espaces sportifs au sein des établissements éducatifs publics ont besoin de terrain de ce genre, équipé selon les normes requises, ce qui est de nature à contribuer à la généralisation de la pratique du sport parmi les enfants et les jeunes, notant que l'association ambitionne avec l'aide de ses partenaires élargir cette initiative pour englober d'autres établissements.

Pour sa part, Ahmed Kandour, directeur du lycée qualifiant Ibn Zaidoune, a indiqué qu'en partenariat avec la Fédération nationale des associations des parents et tuteurs d'élèves, l'INDH et la direction provinciale du ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, le terrain sportif de proximité a été équipé d'une pelouse esthétique, faisant savoir que cet équipement a permis d'alléger l'encombrement marquant les alentours de l'école dans la mesure où plusieurs élèves préfèrent pratiquer le sport dans un terrain équipé au lieu d'aller à l'extérieur de l'établissement.

Cet espace sportif permet aux jeunes de pratiquer le football de manière plus sûre vu que le terrain dispose d'une pelouse esthétique de grande qualité, précisant que les élèves de l'établissements peuvent profiter de ce terrain au cours des heures du travail de du lycée qualifiant.

Il a souligné qu'un partenariat a été conclu avec la préfecture de Ain Chock et la direction provinciale de l'éducation nationale pour mettre en place un programme permettant aux élèves de d'autres établissements éducatifs de profiter de cet équipement sportif.

En ce qui concerne le soutien scolaire, l'INDH veille au niveau de la préfecture de Ain Chock à financer et accompagner plusieurs centres dédiés à cet effet, a-t-il dit, citant à cet égard, le centre Bachar Iben Bourd, financé en totalité par l'INDH avec un budget global de 218.750 dirhams et qui dispense 672 heures de soutien à 360 élèves au titre de l'année scolaire 2021-2022.

Il s'agit aussi des centre Hjirra et de l'Union Africaine, réalisés par l'INDH avec une enveloppe de près de 218.750 dirhams. Ces centres, gérés par l'Association Kouloub Al Maghrib pour le développement et la solidarité (initiatrice du projet) sous la supervision de la direction provinciale du ministère de l'éducation, dispensent 128 heures de soutien par saison à 300 élèves dont 92 filles.

S'agissant de l'enseignement préscolaire, l'INDH à Ain Chock a équipé des classes dédiées au préscolaire au sein de l'école primaire Bachar Ibn Bord avec une contribution financière estimée à 20 mille dirhams sur un coût global de 120 mille.

Dans ce sens, Mme Assia Hatim, présidente de l'association Kouloub Al Maghreb pour le développement et la solidarité, a fait savoir que ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la direction provinciale de l'éducation nationale et l'INDH, expliquant que le centre Bachar Ibn Bord pour l'enseignement préscolaire dispose de trois classes profitant à 60 enfants.

Par ailleurs, dans le cadre de ses actions visant à promouvoir l'excellence scolaire et à lutter contre le décrochage scolaire, le programme de l'INDH à Ain Chock compte lancer prochainement nombre de nouveaux projets.

Il s'agit du programme de la 2è chance au Lycée collégial Al Hossna et d'un espace d'ouverture et d'activités éducatives au sein de l'école primaire Mandar Al Aam.

Ces deux projets seront réalisés en partenariat avec l'association de développement de la coopération scolaire (initiatrice du projet) avec une contribution financière de l'INDH de l'ordre de 600 mille dirhams pour le premier projet et 541 mille dirhams (coût global) pour le deuxième projet.