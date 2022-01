Maroc: Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la réorganisation du Prix Hassan II des manuscrits

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté un projet de décret relatif à la réorganisation du Prix Hassan II des manuscrits.

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le projet de décret n°2.22.22 vise à améliorer le Prix Hassan II des manuscrits, créé en 1979, en vue de lui assurer le succès et la vulgarisation qu'il mérite, pour en faire une étape culturelle importante, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Le texte vise aussi à renforcer l'assise juridique de sa création et de son institutionnalisation, à travers la précision de l'octroi de ce Prix aux meilleurs manuscrits et documents traitant de l'histoire et de la vie marocaine ou des traditions islamiques, écrites en arabe, en amazigh ou en hassani, en tant que curiosités précieuses du patrimoine national, a ajouté M. Baitas.

Outre la répartition de ce Prix en distinctions honorifiques octroyées dans les douze régions du Royaume, et en un Grand Prix national décerné aux meilleurs manuscrits et documents lauréats de ces distinctions régionales, le projet de décret augmente la valeur du Grand Prix national de 30.000 à 100.000 DH, tout en désignant un comité scientifique composé de sept membres spécialisés, qui sera chargé de la réception des documents et des manuscrits en lice, leur collecte, leur examen et de la désignation des gagnants, a-t-il souligné.