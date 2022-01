Ile Maurice: La musique en deuil - Xavier Figaro ne fera plus entendre ses "battements"

Le monde musical mauricien pleure la disparition d'un autre artiste. Le groupe Ravanna d'Alain Ramanisum a perdu son batteur, Xavier Figaro, considéré comme l'un des meilleurs de l'île.

Il était apprécié de tous par son grand cœur, toujours envie de partager son art et a su rester fidèle au premier groupe de musique qu'il a côtoyé, notamment le groupe Ravanna d'Alain Ramanisum. Lui, c'est Xavier Figaro, célèbre batteur âgé de 34 ans qui s'en est allé le mardi 25 janvier. Il laisse derrière lui son épouse, Nadine, et l'univers musical mauricien, orphelin d'un de ses meilleurs batteurs.

Xavier Figaro, qui était un grand passionné de musique, a rejoint Alain Ramanisum depuis qu'il a 16 ans. Lui qui a toujours voulu apprendre la musique que ce soit le chant ou jouer d'un instrument a toujours fait preuve d'une fidélité sans faille à son groupe de cœur, Ravanna, où il a pu lier d'amitié avec pas mal d'artistes qui pleurent aujourd'hui sa disparition. Notamment Warren Permal, avec qui il a collaboré pour le titre Eliza. Le jeune chanteur, attristé par la nouvelle, explique qu'il ne comprend toujours pas et a du mal à admettre le départ de celui qui l'a toujours soutenu.

Alain Ramanisum, quant à lui, est anéanti par le décès d'un ami devenu un "frère". "Mo rémersié zot tou pou zot soutien. Mo ankor pa pé réalizé ki mo ti frer, mo garson Xavier Figaro inn kit later. Mo pa pé koné kouma mo pou fer pou get lékor enn dimounn ki yer pé dir mwa 'frer vinn enn fwa pou nou met nou plan nou tou Ravanna'. Nou ti pé organizé pou nou sorti vandredi", confie le chanteur, qui retourne à Maurice avec son épouse, Laura Beg, pour assister aux funérailles de Xavier. Il explique qu'il ne peut toujours pas admettre qu'il retourne à Maurice pour dire un dernier adieu à celui qui ne l'a plus jamais quitté depuis qu'il a 16 ans.

Pour sa part, Ashley Pereira, de son nom de scène BIG, a tenu à exprimer son message de sympathie à travers Facebook. Lui qui a travaillé aux côtés de Xavier Figaro pour la chanson phare Mo Ti Poul peine à contenir ses larmes. "Pa krwar ditou sa ki Xavier Figaro pou fer nou tou 1 bom de lane koumsa. MERCI POU TOU FRERO. SOKE parski to frap pou mank nou. Ki to lam repoz an pe frero."

Le convoi funèbre de Xavier Figaro sortira à Naya Zamana Street, à Cassis, ce vendredi 28 janvier, à 13 h 30, pour se rendre à l'église St-Sacrement. La crémation se fera au cimetière de Pailles.