Maroc: L'USFP à l'heure de son 11ème Congrès - Rendez-vous avec l'histoire

Près de 1300 congressistes prendront part à ce grand événement qui se tiendra dans des circonstances exceptionnelles marquées par la crise sanitaire du Covid-19. Raison pour laquelle le Conseil national du parti a décidé d'organiser les travaux du Congrès national en distanciel à travers la mise en place de plateformes régionales, alors que la suite des travaux se déroulera en présentiel à Bouznika.

Selon Mohamed Mouhib, président de la Commission de logistique issue de la Commission préparatoire du XIe Congrès, 12 plateformes numériques ont été mises en place au niveau régional pour tenir le Congrès national en distanciel, en plus de la plateforme officielle qui sera basée à Bouznika. En dépit de tout cela, "nous allons travailler comme si nous étions dans la même salle, c'est-à-dire que les congressistes de la région de Laâyoune pourront suivre simultanément ce qui se passe dans la région de Casablanca-Settat", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse organisée par les membres du Bureau politique au cours de cette semaine à Rabat.

Les congressistes sont appelés à débattre du document politique qui constitue en fait la feuille de route du Parti de la Rose durant les prochaines années dédiée à trouver " les réponses appropriées à des interrogations brûlantes que l'opinion publique nationale, toutes catégories confondues, attend : quelles sont les plus importantes caractéristiques de l'USFP quant à sa situation organisationnelle et à son processus politique? Quelle place de l'USFP au milieu du champ politique et de la scène partisane? Quelle est notre évaluation de la décennie consécutive à la Constitution de 2011? Quels enjeux politiques et quelle alternance opportune pour notre pays? Quels enjeux économiques devant le Nouveau modèle de développement? et, enfin, quelles alliances partisanes/parlementaires propices ? ", lit-on dans le document politique.

Le Congrès de l'USFP se tient également dans un contexte marqué par le positionnement du parti dans l'opposition, cela " devrait nous inciter à concevoir de nouvelles approches politiques de l'action ", précise le même document. Et de préciser : " Avec les résultats des échéances électorales de 2021 et la formation d'une nouvelle majorité, il nous est devenu impératif de revoir de fond en comble les cercles de nos alliances, selon qu'il s'agisse de l'opposition parlementaire ou de l'opposition de terrain ".

L'autre enjeu important du XIe Congrès est le lancement du chantier de modernisation organisationnelle du parti, des mécanismes de son fonctionnement et de sa gestion.

En effet, le document organisationnel, qui sera présenté aux Ittihadi(e)s lors de ce Congrès, pose les jalons d'un nouveau modèle organisationnel.

Au cours de plus de soixante ans d'existence, l'USFP a créé des formules et des mécanismes organisationnels à même d'assurer l'équilibre nécessaire entre auto-immunité du parti et ouverture sociétale, entre lutte de terrain et compétence, entre participation au gouvernement et opposition. Ce modèle organisationnel a immunisé l'USFP contre les aléas ayant causé le déclin de nombreux partis de gauche dans le monde.

Driss Lachguar, Premier secrétaire de l'USFP, avait affirmé dans son discours devant le Conseil national du parti tenu le 20 novembre 2021, que de nombreux modes et mécanismes de fonctionnement organisationnel sont devenus aujourd'hui obsolètes et inefficaces en raison des mutations sociales, politiques et technologiques dans notre pays, et aussi en raison des transformations intervenues dans les concepts d'engagement politique, de communication et de militantisme.

La modernisation de l'organisation du parti passe essentiellement, selon le document organisationnel, par la modernisation du concept d'adhésion, ainsi que les missions et les programmes de ses instances territoriales, en vue de fixer pour le parti les contours de l'action de terrain clairs, les programmes contractuels exécutoires basés sur le principe de la reddition des comptes.

Cette modernisation institutionnelle et organisationnelle consolidera les capacités du parti d'atteindre de larges catégories sociales, de construire une base populaire solide, ce qui lui permettrait d'encadrer les citoyens, d'exprimer et de défendre leurs intérêts.

Et vu que l'organisation est un moyen d'action politique dans la société et non une fin en soi, le nouveau modèle organisationnel de l'USFP suggère que le parti soit libéré de la tendance bureaucratique, ce qui appelle à mettre en place un cadre organisationnel souple.

Ce nouveau modèle organisationnel doit également rompre avec le dualisme artificiel entre les militants du parti et ses élus, ainsi que celui entre le militantisme et la compétence, et ce dans le but de créer des structures d'accueil ouvertes à toutes les potentialités.