Algérie: Décès de Adlane Chouial, journaliste sportif à El Heddaf TV

Alger — Adlane Chouial, journaliste sportif à la chaîne El Heddaf TV, est décédé à l'âge de 43 ans, après un arrêt cardiaque, a annoncé jeudi son père, Abderrahmane Chouial, ancien journaliste sur son compte Facebook.

Le défunt a été parmi les premiers journalistes à avoir travaillé au journal El Heddaf, avant de rejoindre la chaîne El Heddaf TV où il assurait les couvertures des rendez-vous footballistiques, à l'intérieur du pays et à l'étranger.

Face à cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a adressé un message de condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à la corporation médiatique.

"Affecté par la disparition du journaliste de la chaîne sportive El Heddaf TV, Adlane Chouial, décédé jeudi matin après un arrêt cardiaque, nous présentons nos condoléances les plus attristées et l'expression de notre profonde compassion à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique et sportive, priant le Tout Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons", a écrit le ministre dans son message.

Adlane Chouial, qui a rejoint, au début de ce millénaire, le journal El Heddaf où il a fait preuve de sérieux et de dévouement, a assuré les couvertures des rencontres des clubs algériens, évoluant au championnat national et de la sélection nationale (stages et sorties).

Le défunt a également couvert, avec le staff d'El Heddaf, plusieurs coupes africaines et compétitions footballistiques, avant de quitter ce monde, laissant derrière lui une veuve et trois enfants.