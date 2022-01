Sahara Occidental: Le renforcement des capacités de combat de l'armée sahraouie, une des priorités pour 2022

Chahid El Hafedh — Le Premier ministre sahraoui, Bouchraya Hamoudi Bayoun a indiqué, jeudi, que le renforcement des capacités de combat de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) et le déploiement des capacités disponibles figurent parmi les priorités du programme du gouvernement pour 2022.

Les propos du responsable sahraoui ont été tenus lors de l'examen du programme du gouvernement pour l'année 2022 devant l'Assemblée nationale sahraouie réunie en plénière et présidée par le président de l'Assemblée nationale, Hama Salama, en présence de membres des deux instances.

Selon l'agence de presse sahraouie (SPS), le Premier ministre sahraoui a affirmé que, "le programme du gouvernement pour cette année intervient dans un contexte particulier marqué par l'intensification du conflit avec l'occupant marocain et ses alliés sur tous les fronts, notamment le front militaire, caractérisé par une escalade après le retour à la lutte armée, suite à la rupture du cessez-le-feu par le Maroc le 13 novembre 2020".

Cette conjoncture, poursuit le responsable sahraoui, "nécessite une synergie des efforts nationaux et appelle à relever les défis dans plusieurs domaines de l'action nationale afin de s'adapter à la réalité de la guerre et répondre à ses besoins humains et matériels en se basant sur les grandes priorités".

Le Premier ministre sahraoui a cité parmi ces priorités "le renforcement des capacités de combat de l'armée populaire de libération sahraouie (APLS) et le déploiement des capacités disponibles pour renforcer le moral des combattants et prendre soin de leurs familles, en plus d'améliorer le rendement des services de sécurité (...)".

Il a, en outre, appelé à "généraliser l'encadrement à tous les niveaux et à assurer la continuité des programmes sociaux et de services consacrés aux citoyens en plus de renforcer le front extérieur qui est l'un des fronts principaux de la lutte contre les conspirations de l'ennemi et ses alliés étrangers".

Le programme du gouvernement prévoit également "de renforcer l'action de lutte pour l'indépendance, à différents niveaux, de rénovation des méthodes de ripostes contre l'occupant marocain, de continuer à œuvrer pour élargir la zone géographique du soulèvement pour l'indépendance et continuer à impliquer la communauté sahraouie pour qu'elle soit un soutien politique, moral et financier".

Le Premier ministre sahraoui a souligné que ces priorités seront incluses dans le programme du gouvernement pour l'année 2022, aux cotés des différents mécanismes de suivi, parmi lesquelles les exigences pour la réalisation des différents programmes.