Algérie: Covid-19 - Krikou insiste sur l'importance de la l'accompagnement des catégories vulnérables

Alger — La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a mis en avant, jeudi à Alger, l'importance de renforcer la coordination entre les différents acteurs en matière de sensibilisation et d'accompagnement des catégories vulnérables, notamment dans les zones enclavées, dans le contexte de la pandémie de Coronavirus (Covid-19).

Présidant par visioconférence une session extraordinaire du Conseil national de la famille et de la femme, la ministre a souligné la nécessité de "jeter des passerelles pour établir des contacts permanents entre le Conseil, les cellules de proximité de solidarité et le mouvement associatif activant dans le domaine de la sensibilisation et de l'accompagnement destinés aux différentes catégories vulnérables, dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, notamment dans les zones enclavées, à l'instar des personnes âgées et des personnes handicapées".

Dans ce contexte, Mme Krikou a fait état d'un programme d'action en vue d'intensifier les sorties sur le terrain dans certaines wilayas, auxquelles prendront part les cellules de proximité de solidarité (équipes pluridisciplinaires), en coordination avec la société civile, en vue de sensibiliser les femmes au foyer et les familles, notamment dans les zones enclavées, à l'importance de la vaccination, par souci de préserver leur santé.

Ce programme renferme également les mesures de désinfection et de stérilisation en vue de protéger les catégories prises en charge dans les établissements relevant du secteur, dont les foyers pour personnes âgées (FPA) et les établissements spécialisés, en sus de programmes contenant des mesures d'accompagnement destinées aux femmes au foyer, à travers des plateformes électroniques lancées par le ministère de la Solidarité nationale, en vue de fournir des conseils et des orientations sur certaines questions soulevées au quotidien dans le contexte de la pandémie Covid-19, a-t-elle expliqué.

A la même occasion, la ministre a révélé qu'il sera procédé prochainement au lancement d'une plateforme numérique en matière de prise en charge de la catégorie des enfants dans le contexte de la pandémie de Coronavirus, en vue d'accompagner les familles en fonction des exigences de cette frange.

Pour sa part, la présidente du Conseil national de la famille et de la femme, Sabah Ayachi a donné un ensemble de propositions sur les mesures d'accompagnement de la famille et de la femme dans le contexte de la pandémie et de l'intensification des campagnes de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures préventives, en vue d'éviter la contamination entre les membres de la famille et de la société, en mettant l'accent sur les mesures d'hygiène personnelle, notamment chez les enfants, en sus de l'organisation de sessions de formation aux spécialistes du travail social, à l'effet de conforter leur savoir-faire et compétences dans les différents domaines de la prise en charge des différentes catégories.