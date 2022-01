Maroc: GERES et INMAA présentent à Béni Mellal "FaranEco", un four à haute efficacité énergétique

Béni Mellal — L'institution marocaine d'appui à la micro-entreprise (INMAA) et le GERES, une ONG mondiale oeuvrant dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques ont présenté, jeudi à Béni Mellal, "FaranEco", un four à haute efficacité énergétique.

Écologiques, les fours "Faraneco" ont été conçus pour limiter les émissions de gaz à effet de serre mais aussi protéger les ressources naturelles. Ces fours ont été présentés aux coopératives féminines de la région Béni Mellal-Khénifra en vue de les sensibiliser à l'utilisation de ces fours amis de l'environnement qui permettent de faire une économie d'énergie de 50% par rapport aux modèles traditionnels.

Ces fours ont également une portée sociale puisqu'ils présentent moins de risques sanitaires et un meilleur confort de travail pour les coopératives grâce à la baisse de la chaleur.

Dans une déclaration à M24, le chaîne d'information en continu de la MAP, la représentante de GERES au Maroc, Virginie Klein, a indiqué qu'en présentant "Faraneco" aux coopératives de la région Béni Mellal-Khénifra, l'ONG ambitionne de mettre en avant le caractère écologique de ces fours qui permettent une économie d'énergie allant jusqu'à 50%, rappelant que le partenariat noué avec INMAA, une association de micro-crédit, intervient pour faciliter l'accessibilité financière des fours au profit des professionnels de la région.

A travers Faraneco, le GERES et ses partenaires souhaitent offrir aux ménages et aux professionnels des fours à haute performance énergétique, respectueux de l'environnement, a dit Mme Klein, indiquant qu'il s'agit d'un produit de la microfinance verte permettant de générer des économies d'énergie mais également des économies pour les usagers qui vont payer une facture énergétique moins élevée.

Ces fours ont été conçus avec l'aide technique des ingénieurs du GERES, a-t-elle dit, soulignant que ces modèles de fours se caractérisent par l'isolation du four, la suppression des ponts thermiques et l'utilisation de double vitrage qui permettent d'éviter les déperditions thermiques.

Et d'ajouter que ce projet est soutenu par l'Agence française de développement et que le partenariat noué avec INMAA a pour but de favoriser l'accès aux crédits pour l'acquisition de ces fours.

Pour sa part, le directeur exécutif de INMAA, Adil Bourjel, a mis en relief l'importance de ce projet en ce sens qu'il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'ONG GERES, acteur mondial de la lutte contre les changements climatiques, relevant que la rencontre avec les coopératives féminines se veut une opportunité pour présenter "Faraneco" et ses atouts indéniables en termes de protection de l'environnement et de l'économie d'énergie.

Il a rappelé le soutien de INMAA aux coopératives féminines conformément à sa stratégie verte dans le but de soutenir ces entités et de promouvoir les produits respectueux de l'environnement tout comme ce four à haute efficacité énergétique

Le projet des fours à haute efficacité énergétique "FaranEco" a été lancé en 2017 par Geres avec 3 industriels marocains (Afifi, DreamGaz, Disprel). Ces fours présentent un intérêt à la fois écologique, social et économique et participent aujourd'hui à la transition énergétique du Maroc.