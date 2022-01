Madagascar: Université de Toliara - Le gouverneur veut briguer la présidence

Edally Tovondrainy Ranoelson, actuel gouverneur de la région Atsimo-Andrefana se porte candidat pour devenir président de l'université de Toliara.

Il le voulait depuis trois ans. Edally Tovondrainy Ranoelson aspirait déjà à être à la tête de la présidence de l'université de Toliara à la dernière élection. Nommé en septembre 2019 pour être gouverneur de la région Atsimo Andrefana, il n'a tout de même pas laissé cette aspiration de côté. Il l'a fait savoir mercredi dernier devant un parterre d'invités dans un hôtel privé de Toliara.

Le personnel administratif et technique, des enseignants et des professeurs de l'université de Toliara ont assisté à cette dite " présentation " de candidat. " Le texte relatif à l'élection à la présidence des universités n'est pas encore sorti certes, mais cette rencontre a pour objectif de dissiper les questionnements sur la candidature ou pas du docteur Edally Tovondrainy Ranoelson ", a expliqué le professeur Jeanne Dina, membre du comité de soutien et ancien recteur de l'université de Toliara.

Des professeurs tels que Alphonse Dina, aussi, ancien président de l'université de Toliara, Ramangasalama, Razaka-manana et le président du syndicat du personnel entre autres,-étaient aperçus à la table d'honneur.

" C'est une présentation en effet. Ce n'est pas encore de la propagande. J'annonce juste que je me porte candidat et je demande votre soutien ", a lancé le gouverneur de la région Atsimo Andrefana. Il reste en effet un membre à part entière du personnel enseignant de la faculté de Droit et étant lui-même un docteur, maitre de conférences. " C'est le temps qui a manqué en raison de mes autres responsabilités mais mon cœur appartient toujours à l'université de Toliara ", a-t-il continué.

Eviction

Les invités ont alors avancé des suggestions pour améliorer les conditions sous tous les sens du terme à l'université de Toliara. Allant de l'application effective du système LMD, les technologies et le matériel d'enseignement qui manquent cruellement ou encore la problématique d'occupation du terrain au campus de Maninday. L'université n'occupe que 8% de son domaine de 300ha.

" L'université de Toliara est à la traine comparée à l'université de Fianarantsoa par exemple. Les candidats ont du pain sur la planche ", ont rappelé les invités. Le candidat Ranoelson n'a pas voulu exprimer ouvertement s'il quittera alors son poste de gouverneur de la région Atsimo-Andrefana s'il est élu président de l'université de Toliara.

Les bruits de couloir parlent d'une éviction imminente de l'actuel gouverneur en raison de forte pression qu'il ne serait plus prêt à supporter. En tout cas, Andriamanantena Razafiharison, président de l'université de Toliara depuis trois ans entend encore briguer un deuxième mandat. Docteur Colin Ratsirisija, enseignant à l'université de Toliara, se porte également candidat. Ce sont alors trois candidats potentiels. La bataille s'annonce intéressante.