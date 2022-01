Madagascar: Aide aux sinistrés - Fanalamanga et le GOFM solidaires

Aider les victimes à se relever. La société Fanalamanga, dirigée par son directeur général Arlème Rabevahiny, et le groupement des operateurs forestiers de Moramanga (Gofm), se tiennent aux côtés des victimes et apportent leur soutien pour alléger les fardeaux vécus ces derniers jours.

Comme il fait partie de leurs habitudes d'intervenir dans les situations d'urgence sur le plan humanitaire, ils ont décidé d'apporter leur soutien, matérialisé par les dons de deux camions de bois de chauffe au bureau central du BNGRC (Bureau national de gestion des risques et catastrophes), de l'huile alimentaire, du savon, du sucre et du sel. Comme la société Fanalamanga et le Gofm se trouvent dans le district de Moramanga, ils n'ont pas oublié d'apporter leur part de brique à leurs semblables.

Quarante sacs de riz, de l'huile alimentaire, du savon, du sucre et du sel fin leur ont été distribués. Le Dg de la société Fanalamanga, Arlème Rabevahiny, a expliqué que " ces gestes ont été prises dans un but d'aider nos compatriotes et d'alléger le poids de la souffrance occasionnée par la destruction et la perte des biens vécus par ces gens ".