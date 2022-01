Ile Maurice: Affaire Molnupiravir - Akash Chuttoo interrogé à nouveau

Les interrogatoires ne sont pas près de finir pour Akash Chuttoo de CPN Distributors. Il retourne dans les locaux de l'ICAC aujourd'hui afin d'être confronté aux preuves réunies contre lui.

Pour rappel, les enquêteurs avaient procédé à des descentes dans différents endroits, comme le ministère de la Sante, celui du Commerce, la douane ainsi qu'au siège de CPN Distributors. Des documents ont été retrouvés concernant l'exercice de Procurement au ministère de la Sante qui indiquent comment s'est déroulé l'accord entre CPN Distributors et le département du Procurement.

Rappelons qu'Akash Chuttoo avait, au début de décembre, obtenu un contrat de presque Rs 80 millions pour procurer au ministère de la Santé un million de pilules Molnopiravir.

Après cet achat controversé, des allégations de fraude d'un montant de Rs 79,84 millions ont été portées contre des officiers du ministère de la Santé. Après ces révélations, l'ICAC a procédé à deux arrestations. Brijendrasingh Naeck, principal pharmacist au ministère de la Santé, et Doorgeshsing Jawaheer, senior pharmacist, étaient interrogés "under warning" le mercredi 29 décembre. Une accusation provisoire de "public official using office for gratification in favour of supplier" a été logée contre eux.