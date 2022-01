Madagascar: Aides aux sinistrés - Filatex offre 4 tonnes de riz et une tonne de légumineuses

Filatex n'a pas été insensible à l'appel d'Edgard Razafin-dravahy, ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, aux entreprises et aux sociétés, pour se donner la main et venir en aide aux victimes des intempéries qui ont frappé la grande île, cette semaine. Le groupe est venu à deux reprises au Bureau national de la Gestion des risques et catastrophe s (BNGRC) à Antanimora, apporter des dons aux sinistrés.

Le groupe a remis, au total, quatre tonnes de riz et une tonne huit cent cinquante de légumineuses. " En cette période de catastrophe, nous souhaitons apporter notre soutien aux victimes des intempéries. Suite à l'appel du ministère de l'Industrie, du commerce et de la consommation, nous avons remis 1,5 tonne de riz et 500 kilogrammes de légumineuses, le 26 janvier ", a rapporté Tanteraka Rakotoarisoa, directeur de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) du groupe Filatex, hier.

Le 21 janvier, le groupe avait déjà remis 2,5 tonnes de riz et 1,350 tonnes de légumineuses au BNGRC à Antanimora. Il es t parmi les premiers venus au BNGRC, apporter ces vivres.

De nombreuses entreprises et sociétés ont réagi à cet appel du ministère de l'Industriali-sation, du commerce et de la consommation. D'autres envisagent de remettre leurs aides aux sinistrés, au BNGRC, ce jour. Les dons se multiplient, mais les besoins sont toujours importants. D'autant plus qu'un nouveau cyclone risque de frapper la grande île, prochainement.