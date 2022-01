Madagascar: Andoharanofotsy - Un corps repêché et un porté disparu

Deux jeunes ont été victimes d'une terrible noyade, mercredi vers 13 heures, à Tongarivo Andoharanofotsy. L'un a été retrouvé mort, si l'autre reste porté disparu.

Une petite promenade a viré à une noyade mortelle, mercredi aux alentours de 13 heures, à Tongarivo Andoharanofotsy. Cet après-midi-là, cinq jeunes du quartier sont allés près du terrain de foot du nouveau lycée où se trouvent des rizières inondées à cause des intempéries. Ils voulaient en effet regarder les flots tumultueux.

Dès leur arrivée, deux d'entre eux se sont tout de suite déshabillés. Celui, âgé de 25 ans, est descendu en premier dans l'eau. Le courant l'a emporté vers une partie profonde. C'est à ce moment-là qu'il a levé et agité ses mains pour alerter ses camarades. L'autre, 19 ans, a plongé et s'est dépêché pour le sauver dès qu'il l'a remarqué. Malheureu-sement, ils ont fini par sombrer ensemble.

Les trois derniers ont couru vers le village pour prévenir leurs parents et le fokonolona. Les sapeurs sauveteurs ont été également appelés à se rendre sur les lieux. Ils ont mis toute une journée pour chercher, mais sans grand succès. Ils ont dû arrêter l'opération le soir car ils ont besoin de recharger leur bouteille d'oxygène.

Introuvable

Les riverains et les secouristes ont convenu qu'ils reprendraient le lendemain à 8 heures. Or, ils n'y sont retournés que vers 11 heures. Entre-temps, dix plongeurs du quartier se sont succédé pour fouiller dans l'eau avec les moyens du bord. Ils ont réussi à ramener la première victime sur la berge. Le jeune homme ne respirait plus. Sons corps sans vie a été laissé aux soins de sa famille éplorée.

L'équipe de secours est revenue avec plus d'équipements et une vedette. La seconde victime demeure introuvable, selon les dernières nouvelles reçues. " Les deux malheureux avaient un lien de parenté. De plus, ils étaient vraiment attachés l'un à l'autre ", soupire leur proche.

Deux jours après les mauvais temps, le niveau des eaux à Tongarivo n'a pas toujours baissé. " Chaque été, cette plaine et les habitants des quartiers tout autour subissent de plein fouet les conséquences des eaux pluviales. Cette fois, la rupture du barrage a aggravé la situation et causé des pertes en vie humaine ", raconte un responsable au fokontany.