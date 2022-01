Madagascar: Dégâts cycloniques - Le gouvernement décrète l'état de sinistre national

Le conseil du gouvernement décrète l'état de sinistre national. Une procédure, notamment, pour débloquer un fonds d'appui à la gestion des risques et des catastrophes, selon un accord avec la Banque mondiale.

Une décision attendue. Le conseil du gouvernement d'hier, a pris un décret déclarant l'état de sinistre national. Une décision officialisée par le communiqué de presse du conseil des ministres, qui s'est tenu dans l'après-midi.

Le nombre des victimes et l'ampleur des dégâts causés par les intempéries de la semaine dernière, jusqu'en début de cette semaine, imposent la décision prise, hier. Le communiqué du conseil des ministres rapporte le constat que les conditions pour déclarer l'état de sinistre national sont réunies. Le bilan provisoire des dégâts publiés par le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), hier à 18 heures 30, fait état de quarante-huit décès et de cent vingt-neuf mille sept-cent dix-huit sinistrés, répartis dans dix régions.

Hier à 18 heures 30, le BNGRC a recensé cinquante-cinq mille trois-cent soixante-deux personnes déplacées, dont quarante-sept mille six-cent dix-neuf réparties dans quatre-vingt-dix-huit sites d'accueil. Le BNGRC, toujours, rapporte onze mille sept-cent quatre-vingt-onze cases d'habitation inondées et cinquante-huit autres détruites. Selon le communiqué du conseil des ministres, la déclaration de sinistre national permet de débloquer le fonds d'appui à la gestion des risques et des catastrophes, suivant un accord entre Madagascar et la Banque mondiale.

Dans cet accord signé en décembre 2019, une enveloppe de 50 millions de dollars a été placée en stand-by pour appuyer les réponses d'urgence face aux catastrophes naturelles et à la reconstruction d'après. Valable pour une période de trois ans, renouvelable une fois pour la même période, la déclaration de situation d'urgence est la condition pour débloquer cette manne. Une partie a déjà été utilisée en janvier 2020. Tout comme en janvier 2020, l'Exécutif lève l'option de l'état de sinistre national.

Stratégie de relogement

À s'en tenir aux faits de 2020, le sinistre national permet de déverrouiller les fonds d'appui à la gestion des risques et des catastrophes. Il a, également, permis de mobiliser les acteurs et services tant publics que privés, nécessaires, tout en se passant des restrictions aux libertés individuelles qu'impliquent les trois scénarios prévus par la loi relative aux situations d'exception.

Le mécanisme de l'accord entre Madagascar et la Banque mondiale doit permettre aux autorités d'avoir à disposition les ressources financières prévues, dans un délai de 24 heures. Un système d'aide sociale pour les sinistrés y est, également, prévu. Selon le communiqué de presse du conseil des ministres, il reste 35 millions de dollars dans les caisses de ce fonds d'urgence.

Au regard du rapport de la réunion de l'Exécutif, hier, au palais d'Etat d'Iavoloha, le fonds qui sera décaissé suite à la déclaration d'état de sinistre national, servira à l'amélioration de la prise en charge des familles hébergées dans les sites d'accueil, à l'allocation des aides sociales et au redressement des dégâts. De sources avisées, la distribution de repas chauds quotidiennement aux dizaines de milliers de sinistrés est une charge conséquente. L'Etat, par ailleurs, veut distribuer des enveloppes financières Tosika Fameno, et un pack de vivre Vatsy Tsinjo, à chaque famille résidente des localités touchées par les inondations.

Durant le conseil des ministres d'hier, le président de la République a exigé que la distribution des carnets de Fokontany digitalisés à chaque ménage, soit accélérée dans les localités victimes des intempéries. Ceci, pour faciliter l'organisation de la distribution des aides sociales. Une évaluation détaillée des dégâts, pour les secteurs qui le concerne, est également requise rapidement de chaque ministère. Le Premier ministre, a ajouté qu'il faut, aussi, une évaluation des besoins.

Les documents retraçant les dégâts et les besoins serviront, notamment, de référence pour les partenaires internationaux qui souhaitent soutenir la riposte aux conséquences des intempéries. Tout comme en 2020, la déclaration d'état de sinistre national s'accompagne d'un appel à l'aide internationale pour renforcer les réponses d'urgence, mais également, appuyer la reconstruction. Sur ce point, le communiqué du conseil des ministres parle d'étude pour l'élaboration d'une stratégie de relogement, des sinistrés.

Selon le rapport de la réunion de l'Exécutif, le moyen pour aider les sinistrés à reconstruire leur habitation sera [également] évalué. Une aide spécifique pour les agriculteurs afin d'atténuer les conséquences de la destruction des récoltes suite aux inondations est, également, prévue. Les écoles endommagées ou détruites suite aux intempéries s'inscrivent dans la liste des priorités. Les cours reprendront officiellement, lundi.

Le ministre de l'Éducation nationale a demandé au conseil des ministres un mécanisme pour réhabiliter ou reconstruire rapidement les écoles mises à mal par les intempéries. Quatre-cent-dix-huit ont été inondées et cinquante-cinq détruites. À la lecture du communiqué du conseil des ministres, une partie de la manne qui découle de la déclaration d'état de sinistre national servira, également, à se préparer à affronter les autres catastrophes naturelles prévues cette saison. Le cyclone qui se profile à l'Est du pays est en ligne de mire.